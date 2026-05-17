Judicializan a ginecólogo en Cundinamarca por presunto abuso sexual contra varias pacientes

Resumen: La Fiscalía judicializó a un ginecólogo señalado de presuntamente abusar sexualmente de varias pacientes durante consultas en un consultorio privado en Zipaquirá, Cundinamarca. Según la investigación, el médico habría aprovechado su posición de poder y la confianza de las víctimas para cometer los hechos entre 2024 y 2026. El procesado no aceptó los cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía General de la Nación avanza en el proceso de judicialización contra un médico ginecólogo señalado de presuntamente haber abusado sexualmente de varias de sus pacientes en un consultorio privado ubicado en Zipaquirá, Cundinamarca.

De acuerdo con la información oficial, el profesional identificado como Carlos Tena habría aprovechado su rol médico, la confianza que generaba en sus pacientes y una presunta posición de poder para cometer los hechos investigados.

Los episodios habrían ocurrido entre los años 2024 y 2026 en un consultorio del barrio San Rafael, donde, según la investigación, al menos dos mujeres habrían sido víctimas de conductas que atentaron contra su integridad y libertad sexual. Las denunciantes tienen 19 y 30 años.

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Las labores investigativas permitieron a las autoridades recopilar elementos materiales probatorios que señalan que el médico habría sometido a las pacientes durante consultas ginecológicas, valiéndose del estado de vulnerabilidad en el que se encontraban. En uno de los casos, se indica que una de las mujeres habría sido víctima de acceso sexual.

Según la Fiscalía, el profesional habría actuado aprovechando el contexto de confianza propio de la atención médica, lo que habría facilitado la comisión de los hechos señalados por las víctimas.

Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir agravado.

El procesado no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares. Posteriormente, un juez de control de garantías decidió imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades continúan con la recolección de pruebas para determinar si existen más posibles víctimas o hechos adicionales relacionados con el caso, que permanece en etapa de investigación.

El proceso sigue su curso en manos de la justicia, mientras se define la responsabilidad penal del acusado en los hechos que le son atribuidos.