Resumen: Panamá inadmitió a un estadounidense que pretendía llegar a Medellín por alerta ligada a turismo sexual.

¡Quería llegar a Medellín y lo frenaron en Panamá! Cayó extranjero señalado por presunto turismo sexual con menores

Las autoridades migratorias de Panamá inadmitieron a un ciudadano estadounidense que pretendía viajar hacia Medellín, luego de que durante un control en el Aeropuerto Internacional de Tocumen fuera detectada una alerta relacionada con presuntos delitos de turismo sexual y explotación de menores de edad.

Según informó el Servicio Nacional de Migración panameño, el extranjero realizaba escala en ese país con destino final a Colombia cuando las unidades encargadas de los controles migratorios identificaron la señal de advertencia en su contra.

Tras verificar la información, las autoridades decidieron impedir tanto su ingreso como el tránsito por territorio panameño, aplicando los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de casos. Posteriormente, el ciudadano fue retornado hacia Estados Unidos.

Le puede interesar: Abelardo alcanzó a Cepeda y Atlas Intel confirma la caída de la Paloma: El tigre le saca el doble de votos

Aunque no se reveló la identidad del hombre ni mayores detalles sobre los procesos judiciales o investigaciones que enfrenta, las autoridades indicaron que estaría vinculado a posibles hechos relacionados con turismo sexualy riesgos contra menores de edad.

El caso vuelve a encender las alertas frente a este fenómeno que afecta especialmente a Medellín y al departamento de Antioquia. De acuerdo con reportes oficiales, la capital antioqueña continúa siendo uno de los destinos buscados por extranjeros involucrados en prácticas ilegales asociadas a la explotación sexual.

Las investigaciones han permitido establecer que algunos viajeros estarían utilizando rutas alternas y escalas internacionales para intentar ingresar al país, debido al endurecimiento de los controles migratorios en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro.

Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo los controles migratorios y las acciones conjuntas internacionales para prevenir delitos relacionados con explotación sexual infantil y trata de personas.

Más noticias de Colombia