Resumen: Dos policías fueron judicializados en Medellín por presuntos actos de corrupción relacionados con la liberación de un ciudadano y la devolución de una motocicleta.

Policías habrían cobrado para liberar a un ciudadano y devolver una moto en Medellín

Los policías judicializados en Medellín enfrentan un proceso penal tras ser señalados de participar en presuntos actos de corrupción relacionados con procedimientos de inmovilización de una motocicleta y la liberación de un ciudadano.

La Fiscalía General de la Nación informó que los subintendentes de la Policía Nacional, Bryan Stiven y Jhonny Alejandro, fueron presentados ante un juez de control de garantías por hechos ocurridos en octubre de 2025 en la capital antioqueña.

De acuerdo con la investigación, el caso inició la madrugada del 16 de octubre, cuando uno de los uniformados retuvo a un ciudadano que se movilizaba como acompañante en una motocicleta que figuraba con reporte de hurto.

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Según la Fiscalía, el conductor fue trasladado a la estación de Policía de Belén, donde presuntamente se le indicó que, además de la situación del vehículo, tenía una licencia de conducción falsa.

En ese contexto, el ente acusador aseguró que el uniformado habría solicitado dinero argumentando que era necesario para suministrar combustible a un vehículo oficial y, a cambio, permitir la libertad del ciudadano.

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Las investigaciones establecieron que la suma habría sido consignada en una cuenta bancaria suministrada por el propio policía.

La Fiscalía también señaló que, dos semanas después, otro subintendente habría recibido dinero para gestionar la devolución de la motocicleta a su propietario legítimo. Adicionalmente, se investiga que el vehículo no habría sido puesto a disposición de las autoridades judiciales, como lo establece el procedimiento legal.

Por estos hechos, a uno de los policías judicializados se le imputó el delito de concusión y al otro el de cohecho propio. Ninguno aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Mientras avanza el proceso judicial, un juez ordenó medida de aseguramiento en lugar de residencia para ambos uniformados.

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