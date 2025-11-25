Resumen: La Fiscalía judicializó a cinco presuntos integrantes de la banda 'La 24', señalada de distribuir estupefacientes en el barrio Trinidad de Medellín. Las capturas se realizaron en dos operativos en los que fueron incautados varios tipos de droga, dinero en efectivo y material de contabilidad. Según la investigación, el grupo comercializaba los alucinógenos a plena luz del día y desde un techo acondicionado para su almacenamiento y distribución. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Judicializan a cinco de ‘La 24’, la banda que operaba con pasamontañas y un techo fortificado en Medellín

Una serie de operativos liderados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitió la judicialización de cinco personas señaladas de pertenecer a un grupo delincuencial dedicado a la comercialización de estupefacientes en el barrio Trinidad, en el centro-occidente de Medellín.

La organización, identificada como ‘La 24’, presuntamente utilizaba métodos inusuales para ocultar su actividad, entre ellos el uso de pasamontañas y la operación desde un techo acondicionado para el almacenamiento y distribución de drogas.

La primera intervención se llevó a cabo el 12 de noviembre, cuando agentes del Grupo Antinarcóticos y Tareas Especiales sorprendieron en flagrancia a Harol Hernández, Jonathan Lugo y Reni Pinedo. Según la investigación, los tres hombres realizaban ventas de estupefacientes en espacio público durante el día, cubriendo sus rostros para evitar ser identificados.

En el procedimiento fueron incautados 2 kilos de marihuana, 191 gramos de cocaína, 40 mililitros de Popper y dinero en efectivo. De acuerdo con los investigadores, esta modalidad de venta abierta habría facilitado una rápida circulación de sustancias en la zona.

Un segundo operativo se desarrolló el 20 de noviembre. En esta ocasión, los funcionarios del CTI capturaron a Albert Guzmán y Anderson Delgado, también en medio de actividades de presunto tráfico de drogas. En el lugar fueron hallados 5 kilos de marihuana, 174 gramos de cocaína, 24 pastillas de anfetaminas, efectivo y cuadernos donde, al parecer, se registraba la contabilidad del negocio ilícito.

La Fiscalía reveló que estos dos capturados habrían habilitado una estructura metálica en la parte alta de una vivienda, rodeada de concertina con púas, para dificultar el acceso de las autoridades. Desde allí, según registros en video recopilados durante la investigación, se efectuaba la dosificación y entrega de los estupefacientes.

Tras las capturas, la Fiscalía les imputó el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Ninguno de los señalados aceptó los cargos. Finalmente, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro de reclusión para los cinco procesados, mientras avanza el proceso judicial.