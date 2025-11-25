Ningún niño muerto por hambre: Medellín celebra cifra histórica contra la desnutrición infantil

Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez anunció que Medellín alcanzó la tasa más baja histórica de desnutrición infantil (0.4%) y cero muertes en dos años gracias a programas como Nutrir para Sanar.

El alcalde Federico Gutiérrez presentó un logro histórico para Medellín: la ciudad redujo la desnutrición aguda infantil a su tasa más baja en la historia, pasando de 1.1% en 2023 a 0.4% en 2025, y registrando cero muertes por esta causa durante dos años consecutivos.

“Tenemos hoy la tasa más baja histórica de desnutrición aguda en niños entre los cero y los cinco años. Cuando llegamos a la administración en el 2024, recibimos una de las tasas más altas en la historia”, señaló el mandatario durante una rueda de prensa en la que mostró los complementos nutricionales que se entregan a las familias.

Entre 2024 y 2025, Medellín no reportó ninguna muerte de menores por desnutrición, un contraste con el periodo anterior, cuando entre 2022 y 2023 se registraron cinco fallecimientos por esta causa. Solo en 2023 murieron cuatro niños por esta problemática.

El logro se atribuye a programas como Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer, y Buen Comienzo 365, que han atendido a más de 18.000 niños con diagnóstico o riesgo de desnutrición, además de mujeres gestantes y lactantes con bajo peso.

“El hambre no sale de vacaciones”, afirmó Gutiérrez al explicar que los menores con prevalencia de desnutrición reciben alimentación en sus casas durante fines de semana y periodos vacacionales. Durante 2025 se han entregado más de 300.000 raciones de alimentos.

Lea también: ¡Pilas pues, termine el año con empleo! Acceda a 928 vacantes de forma virtual hasta el sábado 29 de noviembre

La alcaldía también creó el Complemento Nutricional Buen Comienzo, un producto innovador con mayores cantidades de nutrientes indispensables para fortalecer músculos, defensas, huesos y sistema nervioso.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Este complemento se entrega en dos presentaciones: una exclusiva para madres gestantes con algún tipo de riesgo y otra para niños entre 12 y 59 meses.

Además de los programas de atención directa, la ciudad implementó la estrategia Medellín Cero Hambre, que ha permitido que 6.000 personas salieran de la inseguridad alimentaria. Esta iniciativa cuenta con 200 madrinas que recorren los barrios con bonos alimentarios y la plataforma iCloud con inteligencia artificial para evitar desperdicios de comida.

“Más de 5 millones de platos han sido servidos en las mesas evitando desperdicios. Este es el resultado más importante que podemos mostrar como sociedad: cuidar a nuestros niños y niñas”, concluyó el mandatario local, enfatizando que los recursos están llegando a donde tienen que llegar, especialmente a los menores más vulnerables.

Más noticias de Medellín