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Resumen: La Fiscalía envío a la cárcel a Alejandro Bedoya Valencia, alias Mincho, por abusar sexualmente de una menor de 11 años entre octubre y noviembre de 2025 en la Comuna 13 de Medellín. El procesado, de 37 años, interceptaba a la víctima con un arma de fuego, la llevaba en motocicleta a una vivienda para agredirla, grababa los hechos en su celular y la amenazaba con matarla a ella y a su abuela si denunciaba; todo esto mientras gozaba de libertad condicional por una condena previa vinculada al grupo delincuencial Betania.

Judicializan a alias ‘Mincho’ por presuntas agresiones sexuales contra una niña de 11 años

Un grave caso de agresión contra la infancia conmociona al occidente de la capital antioqueña. La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Alejandro Bedoya, conocido en el sector con el alias de Mincho, señalado como el presunto responsable de abusar sexualmente y de forma violenta de una niña de 11 años de edad en el barrio Villa Laura, ubicado en la Comuna 13 de Medellín.

Intimidaciones con arma de fuego y grabaciones en celular

De acuerdo con el material probatorio recabado por una fiscal adscrita a la Unidad Especial de Delitos Contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), la cadena de agresiones se desencadenó en octubre de 2025. En esa ocasión, el investigado presuntamente interceptó a la menor mientras ella se desplazaba por una vía pública de la zona.

Valiéndose de una pistola para amedrentarla, la obligó a abordar la motocicleta que conducía y la trasladó hasta un inmueble del sector, donde consumó el ataque en contra de su voluntad.

Durante las labores desarrolladas por los peritos de policía judicial, se logró evidenciar que el procesado utilizó su teléfono celular para grabar los vejámenes cometidos.

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Adicionalmente, tras finalizar la agresión, condicionó el silencio de la víctima mediante graves amenazas, asegurándole que les quitaría la vida a ella y a su abuela si se atrevía a denunciar lo sucedido.

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Bajo esta misma modalidad de coerción e intimidación armada, en noviembre del mismo año la niña fue conducida nuevamente hacia la misma vivienda, donde se repitieron los abusos sexuales.

Antecedentes delictivos y medida de aseguramiento carcelario

Ante la contundencia de los elementos materiales presentados en las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó al hombre de 37 años los delitos de acceso carnal violento agravado (en concurso homogéneo y sucesivo) y pornografía con persona menor de 18 años.

Pese a que el procesado no se acogió a los cargos imputados, el juez del caso determinó que deberá cumplir medida de aseguramiento de carácter preventivo en centro carcelario.

La investigación puso al descubierto un dato clave dentro del expediente: al momento de cometer estos presuntos actos delictivos, alias Mincho se encontraba gozando del beneficio de libertad condicional.

Dicha medida le había sido otorgada tras haber sido sentenciado anteriormente por el delito de concierto para delinquir, dada su vinculación activa con la estructura criminal conocida como Betania, la cual ejerce su accionar en esa zona de la ciudad.