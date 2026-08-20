Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    Judicializados Yesison y Emanuel, presuntos asesinos del dragoneante del INPEC atacado en Itagüí

    Yesison es señalado de disparar en contra del funcionario, quien se encontraba de espaladas y en estado de indefensión; mientras que Emanuel, al parecer, condujo el vehículo

    Publicado por: SoloDuque

    Judicializados Yesison y Emanuel, presuntos asesinos del dragoneante del INPEC atacado en Itagüí

    Resumen: La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    La Fiscalía General de la Nación judicializó a Yesison Alexis Arenas Torres y Emanuel Patiño Garzón, posibles responsables de causarle la muerte al dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Wilber Ferney Martínez Sana, el pasado 13 de agosto, en Itagüí (Antioquia).

    Según la investigación dirigida por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín, los dos hombres llegaron en un taxi al barrio San Francisco, en inmediaciones de la cárcel La Paz, y habrían perpetrado el crimen con una pistola provista de un supresor de sonido de fabricación hechiza.

    Arenas Torres es señalado de disparar en contra del funcionario, quien se encontraba de espaladas y en estado de indefensión. Entre tanto, Patiño Garzón, al parecer, condujo el vehículo presuntamente utilizado para trasladarse al lugar escogido para ejecutar el ataque armado y posteriormente huir.

    Unidades de la Policía Nacional los capturaron minutos después en el barrio Guayabal de Medellín. Durante el procedimiento fueron incautados el taxi y el arma de fuego utilizada para atentar contra el dragoneante.

    Eso fue de un! Así fue la captura de los dos pillos que asesinaron a guarda del Inpec en Itagüí

    Cortesía.

    Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, ambas conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos y una juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

    En contexto: ¡Urgente! Sicarios asesinaron a guarda del Inpec en Itagüí que apenas iba para el trabajo: hay capturados

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.