Judicializados Yesison y Emanuel, presuntos asesinos del dragoneante del INPEC atacado en Itagüí

Resumen: La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Yesison Alexis Arenas Torres y Emanuel Patiño Garzón, posibles responsables de causarle la muerte al dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Wilber Ferney Martínez Sana, el pasado 13 de agosto, en Itagüí (Antioquia).

Según la investigación dirigida por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín, los dos hombres llegaron en un taxi al barrio San Francisco, en inmediaciones de la cárcel La Paz, y habrían perpetrado el crimen con una pistola provista de un supresor de sonido de fabricación hechiza.

Arenas Torres es señalado de disparar en contra del funcionario, quien se encontraba de espaladas y en estado de indefensión. Entre tanto, Patiño Garzón, al parecer, condujo el vehículo presuntamente utilizado para trasladarse al lugar escogido para ejecutar el ataque armado y posteriormente huir.

Unidades de la Policía Nacional los capturaron minutos después en el barrio Guayabal de Medellín. Durante el procedimiento fueron incautados el taxi y el arma de fuego utilizada para atentar contra el dragoneante.

Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, ambas conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos y una juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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