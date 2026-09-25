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    Judicializados 27 de «Los Conejos»: entre ellos el cabecilla y tres coordinadores de microtráfico

    22 de ellos fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario y 5 en lugar de domicilio

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Pillados con 'confite y perico' en la calle! Se les cayó el 'chuzo' a 'Los Conejos' en el parque Bicentenario
    Foto de cortesía.
    Judicializados 27 de «Los Conejos»: entre ellos el cabecilla y tres coordinadores de microtráfico

    Resumen: La Fiscalía los imputó, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, por los delitos de concierto para delinquir agravado

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    Por su presunta responsabilidad en actividades de tráfico local de estupefacientes en el centro de Medellín (Antioquia), fueron judicializados 27 presuntos integrantes de un grupo delincuencial conocido como Los Conejos.

    Entre los asegurados se encuentra el presunto cabecilla Santiago Rivera Cortés y los presuntos coordinadores Felipe Callejas Pavas, Johan Andrés Jovan Preciado Mejía y Catherine Echavarría Tamayo.

    Durante la investigación adelantada por un fiscal de la estructura de apoyo (EDA) de la Seccional Medellín, desde agosto de 2024 habrían dispuesto de puntos de venta de estupefacientes en el parque Bicentenario, ubicado en el barrio Boston y en inmediaciones de colegios, parques y teatros de la zona.

    En contexto: ¡Pillados con ‘confite y perico’ en la calle! Se les cayó el ‘chuzo’ a ‘Los Conejos’ en el parque Bicentenario

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    La comercialización de los alucinógenos se realiza de manera permanente, en dos horarios de distribución, en los cuales están entre 8 y 10 integrantes con roles definidos.

    La Fiscalía los imputó, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, por los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; suministro a menor, uso de menores para la comisión de delitos y cohecho por dar u ofrecer.

    Los procesados no aceptaron cargos y, por disposición judicial, 22 de ellos fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario y 5 en lugar de domicilio.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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