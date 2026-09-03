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Resumen: Autoridades en Medellín capturaron a 23 integrantes de 'Los Conejos', banda que usaba chazas de dulces para vender drogas e instrumentalizar niños.

¡Pillados con ‘confite y perico’ en la calle! Se les cayó el ‘chuzo’ a ‘Los Conejos’ en el parque Bicentenario

En un contundente operativo contra las finanzas y estructuras del microtráfico, las autoridades lograron la desarticulación del grupo de delincuencia común organizado conocido como ‘Los Conejos’.

La ofensiva judicial e investigativa, que se extendió por dos años, dejó como balance a 23 personas que resultaron capturados, además de un adolescente aprehendido y cuatro notificaciones de cargos a sujetos que permanecían recluidos en centros carcelarios.

El alcalde Federico Gutiérrez detalló que los integrantes de ‘Los Conejos’ utilizaban como fachada diversos puestos de venta ambulante de dulces en inmediaciones del Parque Bicentenario, en el centro oriente de la ciudad, para distribuir sustancias psicoactivas.

Las labores de inteligencia revelaron que la organización no solo comercializaba estupefacientes, sino que también dosificaba drogas para inducir e instrumentalizar a menores de edad en el expendio y la comisión de diversas conductas punibles.

Entre los presuntos delincuentes capturados figura el máximo cabecilla de la estructura, alias ‘Callejas’ o ‘Apa’, de 31 años, junto a coordinadores conocidos con los alias de ‘Papa’, ‘Chucky’, ‘Juan’, ‘Cate’, ‘Noche’, ‘Alexi’ y ‘Acosta’.

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Según la información oficial, los procesados acumulan más de 70 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos como tráfico de drogas, hurto, violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Durante las diligencias de allanamiento realizadas en Villa Hermosa, La Candelaria y San Javier, las autoridades incautaron 289 gramos de base de coca y seis dispositivos móviles.

La alcaldía confirmó que este grupo ilegal obtenía rentas ilícitas cercanas a los $420 millones de pesos mensuales.

Los ciudadanos que quedaron capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para definir su situación judicial en audiencias de control de garantías, mientras el menor de edad fue trasladado a las dependencias competentes para el restablecimiento de sus derechos.

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