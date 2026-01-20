Resumen: José fue condenado a 20 años de prisión por abusar de una niña en su tienda en Remedios, Antioquia. Detalles de la sentencia por explotación sexual.

Condenan a adulto mayor por abusar de una niña de 11 años en Remedios, Antioquia

La justicia colombiana ha proferido una sentencia ejemplar en el municipio de Remedios, Antioquia. José, un adulto mayor de 77 años, fue hallado culpable de los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual comercial.

Tras un riguroso proceso judicial, un juez lo condenó a 20 años de prisión, luego de que la Fiscalía General de la Nación demostrara que el hoy sentenciado aprovechó su condición de tendero para vulnerar la integridad de una pequeña de tan solo 11 años.

Los hechos ocurrieron en el establecimiento comercial del procesado entre julio de 2016 y diciembre de 2017. Según el expediente, la víctima frecuentaba el lugar para realizar compras mandadas por sus padres; sin embargo, el adulto mayor aprovechaba estos momentos de soledad para realizarle tocamientos de índole sexual.

Lo más aberrante del caso es que el hombre utilizaba dulces, dinero y productos de la misma tienda para manipular a la menor y asegurar su silencio, convirtiendo una actividad cotidiana en un escenario de abuso sistemático.

Durante el juicio, el ente acusador presentó pruebas contundentes que probaron la responsabilidad de José en estos actos agravados.

Ante la contundencia del fallo, el juez ordenó la captura inmediata del adulto mayor para que empiece a purgar su pena en un centro carcelario, pese a su avanzada edad.

Por su parte, la defensa del implicado interpuso un recurso de apelación, por lo que el caso pasará ahora a manos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia para su revisión.

