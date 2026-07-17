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Resumen: La Fiscalía judicializó a alias ‘El Paisa’, presunto integrante del grupo delincuencial ‘El Mesa’, por su supuesta participación en la desaparición de un ingeniero forestal ocurrida en 2022 en San Andrés de Cuerquia, Antioquia. El procesado no aceptó los cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación.

¡Judicializado alias ‘El Paisa’! Lo señalan de estar detrás de la desaparición de un ingeniero en Antioquia

La Fiscalía General de la Nación avanzó en la investigación por la desaparición de un ingeniero forestal registrada en 2022 en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia, con la judicialización de un hombre señalado de estar relacionado con este caso.

Se trata de Juan Fernando Tobón, conocido con el alias de ‘El Paisa’, quien fue presentado ante las autoridades judiciales por su presunta participación en la retención y posterior desaparición de la víctima, ocurrida el 4 de abril de 2022.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el procesado sería integrante del grupo delincuencial organizado (GDO) ‘El Mesa’ y habría participado en los hechos junto con otros hombres armados.

La desaparición ocurrió cuando la víctima realizaba labores ambientales

Según los elementos recopilados por la Fiscalía, el ingeniero forestal se encontraba en el municipio realizando actividades relacionadas con su trabajo cuando salió del hotel donde se hospedaba para dirigirse a desayunar.

En ese momento, habría sido interceptado por varios hombres que, presuntamente, lo intimidaron con armas de fuego, lo agredieron y posteriormente lo obligaron a subir a un vehículo.

La investigación señala que la víctima habría sido trasladada hasta una vivienda, donde permaneció retenida. Posteriormente, al día siguiente, habría sido llevada en otro vehículo hacia las afueras del municipio. Desde entonces, las autoridades desconocen su paradero.

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El procesado fue capturado en Bello

La captura de Juan Fernando Tobón fue realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar, en el municipio de Bello, Antioquia.

Tras su presentación ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó el delito de desaparición forzada por su presunta responsabilidad en los hechos investigados.

Durante la diligencia judicial, el señalado no aceptó el cargo formulado por el ente investigador. Sin embargo, la autoridad judicial determinó imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso.

Otros implicados ya habían sido judicializados

Dentro de la misma investigación, la Fiscalía informó que por este caso ya han sido judicializadas otras dos personas, mientras continúan las labores para esclarecer completamente las circunstancias que rodearon la desaparición del ingeniero forestal.

Las autoridades mantienen abiertas las actuaciones investigativas con el objetivo de establecer el grado de participación de los involucrados y avanzar en la búsqueda de información que permita determinar qué ocurrió con la víctima desde el momento de su desaparición.