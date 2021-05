El artista paisa conocido como Juanes ha dado de que hablar luego de que retomara su cabello largo y su frondosa barba. Al parecer, ese cambio de look se debe a su nuevo disco llamada ‘Origen’.

Con el disco pretende volver a sus raíces en la vida y en la música. En entrevista con el programa ‘Lo sé todo’ dijo que le siente mucho ver al país tras las marchas en contra del Gobierno, “Me duele Colombia, esto se veía venir, la gente ya no aguanta más”, aseguró Juanes.

En entrevista recordó su época de rebeldía, y dijo estar contento con su cabello largo y recordar viejos tiempos. «tuve el cabello largo tanto tiempo, no sé, es algo que me gusta, es algo que ya me acostumbre, y posiblemente más adelante me lo cortaré».