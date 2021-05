VIDEO: ¡Qué pesar! Youtuber puso a ‘volar’ a su perro con globos de helio y causó indignación

Un video en el que un youtuber de la India muestra que le amarró unos globos de helio a su pequeño perro -‘Dólar’- de raza Pomerania para que ‘volara’, causó rechazo en redes sociales y hasta fue detenido por las autoridades de ese país.

Y es que en el video, se observa que el youtuber suelta a su perrito lleno de globos y se eleva por los aires, hasta que incluso se pega contra la baranda de un balcón, mientras que se escuchan risas de fondo.

El perrito se ve asustado y hasta moviendo sus patas por la situación a la que fue sometido; luego, en otro video, se observa al perro ya en el piso, le dan agua, pero lo vuelven a soltar para que ‘volara’.

Es de resaltar, que esta situación causo indignación en redes sociales en donde reprocharon este hecho que fue catalogado como crueldad animal y el youtuber fue detenido el pasado 21 de mayo, pero, al parecer, habría sido dejado en libertad, según recogieron medios locales.

Asimismo, el youtuber habría publicado un video luego de lo ocurrido, pidiendo disculpas y afirmando que «había tomado todas las medidas de seguridad antes grabar el video. Amo a mi mascota como a mi hijo. Fue el contenido equivocado el que salió».

If someone can show this kind of cruelty towards their own pet, we're afraid for what harm it may cause to the other animals. Team Vrikshit condemn this shear act of inhumanity by Gaurav Zone.

