Resumen: El cantante paisa Juanes vivió una semana de emociones contrastantes: celebró el cumpleaños de su hijo Dante mientras recordaba a su madre, Alicia Vásquez, quien falleció recientemente. En un emotivo mensaje en Instagram, el artista compartió fotos de su hijo con su abuela, agradeciendo el vínculo entre ambos y expresando su orgullo y afecto por Dante, a quien llamó "la fuerza de mis días". La publicación marca la primera vez que Juanes se pronuncia públicamente sobre la pérdida de su madre.

Juanes celebra la vida de su hijo y conmueve con emotivo recuerdo de su madre

El reconocido cantante paisa Juanes atravesó un momento de emociones encontradas esta semana. Mientras festejaba el cumpleaños de su hijo Dante, el artista aprovechó la ocasión para recordar a su madre, Alicia Vásquez, quien murió el 8 de septiembre en Medellín a los 95 años por causas naturales.

El jueves 12 de septiembre, el músico compartió en su cuenta de Instagram un mensaje dedicado a Dante, acompañado de dos fotografías en las que el joven aparece junto a su abuela. En la publicación, el artista expresó su orgullo y afecto por su hijo, a quien llamó “la fuerza de mis días”, y agradeció el vínculo que este mantuvo con su abuela. “Gracias por haber sido tan especial con tu abuela que tanto te adoraba. Te adoro loco. Te celebro hoy y siempre”, escribió.

Esto le podría interesar: ¿Humillaron a Dayro Moreno en la Selección Colombia?

La publicación significó la primera manifestación pública de Juanes tras la partida de su madre. Días antes, su equipo de comunicaciones había solicitado respeto para que la familia viviera el duelo en privado.

El mensaje que unió cumpleaños y despedida se convirtió en un homenaje íntimo a la memoria de Alicia Vásquez, figura fundamental en la vida de Juanes y su familia.