Resumen: La reconocida Mhoni Vidente alerta sobre un posible conflicto global tras un ataque con drones rusos en Polonia, que según ella podría detonar una Tercera Guerra Mundial. También predice la caída de regímenes, golpes de Estado y un reacomodo del poder mundial con más jóvenes y mujeres en cargos de liderazgo, en medio de una etapa de inestabilidad y profundos cambios geopolíticos.

‘El mundo está en una fase crítica’: la inquietante predicción de Mhoni Vidente sobre una posible guerra y cambios de poder

En medio de la creciente tensión geopolítica, la reconocida Mhoni Vidente lanzó una preocupante predicción que sitúa la guerra en Ucrania en el centro de un posible conflicto global. Según la astróloga, un reciente ataque con drones rusos que impactaron en territorio polaco podría ser “el detonante de una Tercera Guerra Mundial”.

Mhoni sostiene que, históricamente, Polonia ha sido un punto de inicio de grandes guerras, por lo que considera que este incidente no es una coincidencia. Su visión advierte que la escalada del conflicto es inminente y que el mundo se encuentra en una “fase crítica de cambios geopolíticos”.

La vidente también señala que septiembre, bajo la influencia del signo de Virgo, es un periodo propicio para la caída de regímenes, golpes de Estado y estallidos de guerras a nivel global.

En su análisis, menciona la reciente destitución del primer ministro de Nepal y predice la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela, como parte de una reconfiguración mundial en la que los países tenderían a inclinarse “hacia la extrema derecha”.

Finalmente, advierte que el planeta atraviesa un “cambio total de geopolítica, de mentalidad, de regímenes y de nuevos líderes”. Pronostica que más jóvenes y mujeres asumirán roles de poder, transformando las divisiones políticas existentes. Además, insiste en que el mundo vive una etapa de gran inestabilidad y que es vital “no pecar de confiados” ante los conflictos y las inminentes transformaciones globales.