Murió la mamá de Iker, el pequeño que conquistó el corazón de Karol G: sufría una grave enfermedad renal

La madre de Iker Arizpe, el pequeño mexicano conocido en redes como ‘El niño millonario’ y recordado por su participación junto a Karol G en el proyecto musical Mañana será más bonito, falleció el pasado 24 de octubre tras una larga batalla contra una enfermedad renal. Su partida fue confirmada por la familia a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

Iker se convirtió en una sensación viral por su espontaneidad y carisma, ganándose el cariño de millones de seguidores y participando en producciones musicales que lo acercaron al público internacional. Su madre, Miriam Guadalupe Arizpe García, fue siempre su mayor apoyo durante este camino.

Una enfermedad que marcó a la familia

Desde 2017, Miriam luchaba contra una enfermedad renal terminal causada por riñones poliquísticos hereditarios. Su estado de salud se agravó con el tiempo debido al hipotiroidismo y al sobrepeso, lo que le impidió ser candidata a un trasplante. Pese a las dificultades, nunca se rindió y acompañó a su hijo en cada paso de su crecimiento personal y profesional.

En distintas entrevistas, Miriam expresó su orgullo por el éxito de Iker y agradeció a quienes los respaldaron durante su proceso médico. Su prioridad, decía, era mantener la esperanza y disfrutar cada momento junto a él.

El fallecimiento fue anunciado mediante un comunicado en la cuenta oficial de Instagram de Iker. En el mensaje, la familia escribió:

“Con profundo dolor les informamos que el día 24 de octubre Miriam Guadalupe Arizpe García partió del plano terrenal para vivir en el paraíso. Agradecemos a todos los que siempre han estado pendientes y les pedimos que oren por su eterno descanso”.

La publicación estuvo acompañada de un emotivo video con recuerdos familiares que rápidamente generó miles de reacciones y mensajes de cariño.

Diversos artistas, creadores de contenido y seguidores enviaron condolencias y mensajes de apoyo al pequeño. Iker, quien saltó a la fama en 2022 por sus videos en TikTok y YouTube, ha colaborado con celebridades como Ángela Aguilar y se consolidó como una de las figuras infantiles más queridas del mundo digital.