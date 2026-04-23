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    ¡Sigue libre! Juez le vuelve a negar cárcel a Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana

    Un juez en Medellín decidió mantener en libertad al exdirector Juan David Palacio que presenta un proceso por presuntos hechos de corrupción.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Sigue libre! Juez le vuelve a negar cárcel a Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana
    Foto de archivo.
    ¡Sigue libre! Juez le vuelve a negar cárcel a Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana

    Resumen: Un juez en Medellín decidió mantener en libertad al exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en medio de un proceso por presunta corrupción.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La libertad del exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio Cardona, fue ratificada en segunda instancia por un juez de Medellín, que decidió no imponer medida de aseguramiento en su contra dentro del proceso judicial que enfrenta por presuntos hechos de corrupción.

    Con esta determinación, la libertad del exfuncionario se mantiene pese a la solicitud de la Fiscalía, que buscaba que fuera enviado a un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.

    El despacho judicial respaldó lo decidido previamente en primera instancia, donde ya se había negado la medida privativa de la libertad.

    Durante el análisis del caso, el juez concluyó que no existen elementos suficientes para establecer que Juan David Palacio Cardona, represente un riesgo para el proceso. En particular, señaló que no hay evidencia clara de que personas vinculadas al exfuncionario puedan interferir en la investigación o afectar su desarrollo.

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    Asimismo, el juzgado consideró que no se logró demostrar que situaciones como el presunto apagado de cámaras de seguridad o el formateo de equipos informáticos estén directamente relacionadas con una posible obstrucción a la justicia, como había sido planteado dentro del proceso.

    El caso está relacionado con presuntas irregularidades en la celebración de contratos con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, en los que se investigaría un posible detrimento patrimonial que superaría los 2.000 millones de pesos.

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