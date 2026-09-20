Resumen: Juan Carlos Abadía fue trasladado a la cárcel de Villahermosa, en Cali, por orden del presidente Abelardo de la Espriella, luego de permanecer recluido en la Escuela de Carabineros. El movimiento se produjo en medio de la revisión de los lugares de reclusión de personas condenadas y después de que Abadía presentara una descompensación y recibiera atención médica. El exgobernador cumple una condena de 21 años y 7 meses por delitos relacionados con corrupción.

Juan Carlos Abadía fue trasladado a la cárcel de Villahermosa por orden del presidente: “Se creía intocable”

El exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía fue trasladado a la cárcel de Villahermosa, en Cali, después de permanecer recluido en un pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía. La decisión fue ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella y se hizo efectiva durante la noche del sábado 19 de septiembre.

El traslado ocurrió en medio de una revisión de los lugares donde permanecen personas privadas de la libertad que tienen procesos o condenas judiciales. En el caso de Abadía, el mandatario había cuestionado que el exgobernador continuara cumpliendo su pena en las instalaciones policiales de Cali.

La decisión se conoció después de que Abadía presentara una descompensación y fuera llevado a un centro asistencial mientras se adelantaban las actuaciones relacionadas con su traslado. Caracol Radio informó que el exgobernador permaneció bajo custodia del INPEC en una unidad de salud mental de Cali.

El traslado terminó en Villahermosa

Aunque inicialmente se había conocido que Abadía sería llevado a otro establecimiento penitenciario, finalmente el destino fue la cárcel de Villahermosa, ubicada en Cali.

El presidente confirmó que la remisión se concretó alrededor de las 11:30 de la noche del 19 de septiembre de 2026. Según explicó, después de la atención médica recibida por el exgobernador se dio continuidad al procedimiento para trasladarlo al centro penitenciario.

De la Espriella también se refirió directamente a la situación de salud de Abadía y aseguró que el episodio presentado había sido una estrategia para evitar el traslado. Esa afirmación corresponde a la versión entregada por el mandatario y no debe confundirse con una conclusión médica independiente.

“Ordené personalmente su traslado. Simuló un episodio cardíaco y terminó en una clínica; di la orden de sacarlo de allí y llevarlo a una cárcel de verdad”, escribió el presidente en su cuenta de X.

Una condena de más de 21 años

Juan Carlos Abadía cumple una condena de 21 años y 7 meses de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado por la cuantía.

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La sentencia fue emitida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2024. Posteriormente, en junio de 2026, la Sala de Casación Penal dejó en firme la condena.

Los hechos por los que fue condenado están relacionados con un convenio firmado en 2010 para dotar de material bibliográfico a 40 bibliotecas escolares en 10 municipios del Valle del Cauca, cuando Abadía se desempeñaba como gobernador. La Corte determinó que durante la contratación se presentaron irregularidades y que hubo apropiación de recursos públicos en favor de terceros.

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Las declaraciones del presidente

Además de confirmar el traslado, Abelardo de la Espriella cuestionó públicamente las condiciones en las que, según él, permanecía Abadía en la Escuela de Carabineros.

El mandatario afirmó que el exgobernador continuaba interviniendo en asuntos políticos y administrativos pese a encontrarse condenado. Estas afirmaciones fueron hechas por el presidente al explicar las razones de su decisión.

“Se creía intocable. Desde el pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali hacía y deshacía: participaba en política, ponía y quitaba funcionarios y definía contratos, pese a estar condenado a 21 años y 7 meses de prisión por corrupción”, escribió De la Espriella.

Juan Carlos Abadía se creía intocable. Desde el pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali hacía y deshacía: participaba en política, ponía y quitaba funcionarios y definía contratos, pese a estar condenado a 21 años y 7 meses de prisión por corrupción.… pic.twitter.com/fBcQGjXe78 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 20, 2026

El presidente también señaló que la orden hacía parte de su decisión de revisar la situación de personas privadas de la libertad que permanecían en instalaciones policiales o militares.

Finalmente, tras confirmar que Abadía ya había sido trasladado a Villahermosa, De la Espriella afirmó:

“En la Patria Milagro nadie está por encima de la ley. En la era del Tigre se acabó esa vagabundería”.

Con el traslado, Juan Carlos Abadía dejó el pabellón especial de la Escuela de Carabineros y pasó a cumplir su condena en la cárcel de Villahermosa, en Cali, mientras las autoridades penitenciarias continúan a cargo de su reclusión.