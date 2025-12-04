Resumen: Juan Baena, concejal del Nuevo Liberalismo y figura clave del gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán, renunció a su curul en el Concejo de Bogotá para aspirar al Senado de la República en las elecciones de 2026. La plenaria aceptó unánimemente su dimisión, permitiéndole inscribirse antes del 8 de diciembre. Baena, quien fue presidente de la corporación en 2024 y obtuvo una votación histórica de 50.000 sufragios, cierra su gestión destacándose en temas de movilidad sostenible y control político. Su puesto será ocupado por Elkin Huertas.

Tras seis años como concejal de Bogotá, Juan Baena quiere dar el salto y trabajar por el país desde el Senado

En una decisión que reconfigura el panorama político del Distrito, Juan Baena, concejal del partido Nuevo Liberalismo y una de las figuras más cercanas al alcalde Carlos Fernando Galán, presentó este lunes su renuncia irrevocable al Concejo de Bogotá. Su objetivo: aspirar al Senado de la República en los comicios previstos para el próximo 8 de marzo.

La dimisión fue puesta a consideración ante la Plenaria del Concejo en el recinto Los Comuneros, donde los 44 cabildantes aceptaron la solicitud de manera unánime, permitiendo así que Baena inicie su campaña nacional dentro de los plazos establecidos por la ley.

Una gestión destacada en el Cabildo

Baena, de 37 años, deja su curul tras haber logrado una votación histórica de cerca de 50.000 votos, la más alta para su partido y la tercera en la historia de la corporación. Durante su gestión, que incluyó la presidencia del Concejo en 2024, fue fundamental para la aprobación del Plan Distrital de Desarrollo del actual gobierno.

Entre sus logros más visibles se encuentra la promoción de la movilidad sostenible, siendo el autor de la iniciativa que logró la exención del pico y placa para vehículos híbridos y eléctricos. Asimismo, su agenda legislativa se centró en el control político a obras de valorización y el apoyo a poblaciones vulnerables, como personas con discapacidad y madres cuidadoras. Su desempeño le valió el reconocimiento de “Concejo Cómo Vamos” y el galardón a mejor concejal de los premios Politika.

El salto a la política nacional

En su último discurso ante la corporación, Baena enfatizó la necesidad de llevar la visión de ciudad al escenario nacional.

“Llegué a esta corporación con el sueño de servir y me enorgullece decir que le hemos cumplido a los bogotanos (…) Me voy con la convicción de que Colombia necesita una política que no polarice, que asuma, que dé debates de frente y que sea capaz de construir acuerdos sin renunciar a sus principios”, señaló el ahora exconcejal.

Lo que viene para el Nuevo Liberalismo

La salida de Baena se da justo a tiempo para cumplir con el calendario electoral, cuyo plazo máximo para la inscripción de listas al Congreso vence el próximo lunes 8 de diciembre. Esta movida busca fortalecer la presencia del Nuevo Liberalismo en el legislativo con perfiles jóvenes y técnicos.

La curul vacante en el Concejo de Bogotá sería ocupada por Elkin Huertas, quien obtuvo la novena votación del partido en las pasadas elecciones locales. Se espera que la colectividad oficialice este nombramiento en los próximos días.

