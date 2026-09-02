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Resumen: Dos hombres fueron capturados por hurto en Caucasia. La Policía recuperó prendas de oro avaluadas en $60 millones e incautó un vehículo, un arma traumática y dos celulares.

¡Los cogieron con las joyas! Dos capturados por hurto y oro de $60 millones en Caucasia

Un operativo contra el hurto en Caucasia terminó con la captura en flagrancia de dos hombres y la recuperación de joyas de oro avaluadas en aproximadamente $60 millones. El procedimiento fue realizado el 28 de agosto por unidades de la SIJIN Antioquia.

Durante la intervención policial también fueron incautados un vehículo, un arma traumática tipo pistola y dos equipos móviles. Todos los elementos quedaron a disposición de la autoridad competente como parte del proceso judicial.

Según la información preliminar recopilada por los investigadores, ambos estarían relacionados con hechos de hurto en Caucasia y otros sectores, además de posibles casos registrados en municipios de Antioquia y Córdoba.

Las autoridades analizan su presunta participación en robos a personas y vehículos mediante modalidades como el raponazo y el aprovechamiento de factores de oportunidad.

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Durante las verificaciones realizadas en el marco del procedimiento, uno de los hombres presentó anotaciones como indiciado por hurto, receptación y lesiones personales, correspondientes a los años 2024, 2018 y 2014.

La Policía aclaró que estas anotaciones no equivalen a antecedentes penales ni representan una declaración de responsabilidad sobre los hechos que actualmente son investigados.

La acción fue adelantada por la Policía Nacional en Antioquia como parte de las labores de investigación criminal dirigidas a afectar las estructuras y dinámicas relacionadas con el hurto en Caucasia, particularmente aquellas conductas que afectan el patrimonio económico de los ciudadanos.

Los dos capturados y las joyas incautados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente. Allí deberán responder por el delito que se les atribuye, bajo las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia.

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