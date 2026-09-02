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Resumen: Medellín realiza el XII Congreso Internacional Buen Comienzo, un espacio para dialogar sobre neurodiversidad, neurodesarrollo, inclusión y atención integral a la primera infancia.

¡Medellín pone la primera infancia sobre la mesa! Congreso reúne expertos para hablar de neurodiversidad

La neurodiversidad se convirtió en uno de los temas centrales del XII Congreso Internacional Buen Comienzo: Conexión, Neurodiversidad y Cuidado, evento que fue inaugurado en Plaza Mayor de Medellín y que se extenderá hasta el próximo viernes con la participación de expertos nacionales e internacionales.

El encuentro fue abierto por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y la primera dama, Margarita Gómez Marín, y reúne a personas vinculadas con la educación, el cuidado, las familias y diferentes áreas relacionadas con la atención de niñas y niños.

Durante las jornadas se abordarán asuntos relacionados con la primera infancia, el desarrollo cerebral, la inclusión y las diferentes formas en que los menores aprenden, se relacionan y desarrollan sus capacidades.

Gómez destacó que el congreso busca entregar herramientas tanto a los agentes educativos como a las familias que acompañan a niñas y niños con alguna condición de neurodiversidad, con el propósito de fortalecer sus capacidades.

La iniciativa hace parte de las acciones adelantadas por la Alcaldía de Medellín, a través de Buen Comienzo y el Despacho de la Primera Dama, para promover una atención que tenga en cuenta las particularidades de cada menor.

El evento también busca fortalecer la preparación de las agentes educativas y de quienes hacen parte del entorno de la primera infancia. En este sentido, la estrategia Buen Comienzo Sin Barreras plantea la creación de espacios más inclusivos y sensibles frente a la diversidad.

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El alcalde Federico Gutiérrez señaló que el congreso es gratuito y financiado con recursos de la Alcaldía para facilitar la capacitación de quienes trabajan con la primera infancia. También destacó las obras de construcción y adecuación de jardines infantiles.

Entre los invitados internacionales están Rafa Guerrero, Margarita Cañadas e Yvonne Laborda, de España, y Titi Palmero, de Chile, quienes compartirán sus experiencias y conocimientos sobre neurodiversidad y neurodesarrollo.

La programación busca conectar estos aportes con las necesidades de Medellín y convertir el intercambio de conocimientos en nuevas herramientas para acompañar a la primera infancia.

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