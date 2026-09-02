¡Medellín pone la primera infancia sobre la mesa! Congreso reúne expertos para hablar de neurodiversidad

Resumen: Medellín realiza el XII Congreso Internacional Buen Comienzo, un espacio para dialogar sobre neurodiversidad, neurodesarrollo, inclusión y atención integral a la primera infancia.
La neurodiversidad se convirtió en uno de los temas centrales del XII Congreso Internacional Buen Comienzo: Conexión, Neurodiversidad y Cuidado, evento que fue inaugurado en Plaza Mayor de Medellín y que se extenderá hasta el próximo viernes con la participación de expertos nacionales e internacionales.
El encuentro fue abierto por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y la primera dama, Margarita Gómez Marín, y reúne a personas vinculadas con la educación, el cuidado, las familias y diferentes áreas relacionadas con la atención de niñas y niños.
Durante las jornadas se abordarán asuntos relacionados con la primera infancia, el desarrollo cerebral, la inclusión y las diferentes formas en que los menores aprenden, se relacionan y desarrollan sus capacidades.
Gómez destacó que el congreso busca entregar herramientas tanto a los agentes educativos como a las familias que acompañan a niñas y niños con alguna condición de neurodiversidad, con el propósito de fortalecer sus capacidades.
La iniciativa hace parte de las acciones adelantadas por la Alcaldía de Medellín, a través de Buen Comienzo y el Despacho de la Primera Dama, para promover una atención que tenga en cuenta las particularidades de cada menor.
El evento también busca fortalecer la preparación de las agentes educativas y de quienes hacen parte del entorno de la primera infancia. En este sentido, la estrategia Buen Comienzo Sin Barreras plantea la creación de espacios más inclusivos y sensibles frente a la diversidad.
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El alcalde Federico Gutiérrez señaló que el congreso es gratuito y financiado con recursos de la Alcaldía para facilitar la capacitación de quienes trabajan con la primera infancia. También destacó las obras de construcción y adecuación de jardines infantiles.
Entre los invitados internacionales están Rafa Guerrero, Margarita Cañadas e Yvonne Laborda, de España, y Titi Palmero, de Chile, quienes compartirán sus experiencias y conocimientos sobre neurodiversidad y neurodesarrollo.
La programación busca conectar estos aportes con las necesidades de Medellín y convertir el intercambio de conocimientos en nuevas herramientas para acompañar a la primera infancia.
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