Resumen: Tres hombres fueron judicializados en Medellín por su presunta participación en fleteos a turistas extranjeros, en los que habrían sustraído dinero, joyas y otros objetos de alto valor. Fueron capturados en allanamientos y no aceptaron los cargos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

¡Joyas, divisas y bolsos de lujo! Tres hombres judicializados por presuntos fleteos a turistas en Medellín

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan Camilo González, Julián Andrés Ríos y Henry Mora, señalados de participar en al menos tres robos a ciudadanos extranjeros en Medellín.

Según la investigación de la Estructura de Apoyo (EDA), los hechos ocurrieron entre el 6 y el 23 de agosto de 2025 en los sectores de El Poblado y Laureles, donde los presuntos delincuentes habrían hurtado dinero y objetos de valor, cuyo monto total superaría los 200 millones de pesos.

Uno de los casos más graves ocurrió el 23 de agosto en el sector El Tesoro, sur de Medellín, cuando un ciudadano ecuatoriano y dos acompañantes que se desplazaban en un vehículo de servicio público fueron interceptados por los sospechosos. Según las autoridades, los hombres los intimidaron y se llevaron un bolso de alta gama, joyas, divisas y dinero en efectivo, todo valorado en 110 millones de pesos.

Esto le podría interesar: ¡Casi lo linchan! Comunidad atacó casa de presunto abusador en San Antonio de Prado

Durante el proceso investigativo, la policía judicial determinó que los tres hombres residían en el sector de Villa Hermosa, donde supuestamente alteraban las placas de sus motocicletas usando stickers que simulaban números y letras, dificultando así la identificación de los vehículos.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La Fiscalía imputó a González, Ríos y Mora los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, cargos que no fueron aceptados por los implicados.

La captura de los presuntos responsables se realizó en una diligencia de allanamiento y registro, durante la cual las autoridades incautaron tres teléfonos celulares, cuatro relojes y una motocicleta vinculados con los robos.

Con esta judicialización, las autoridades buscan enviar un mensaje claro sobre la protección a turistas y residentes en Medellín, al tiempo que destacan la importancia de la cooperación ciudadana para la prevención del delito y la investigación de hechos delictivos que afectan a la ciudad.