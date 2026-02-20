Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Casi lo linchan! Comunidad atacó casa de presunto abusador en San Antonio de Prado

La tranquilidad del barrio Pradito, en el corregimiento de San Antonio de Prado, se vio interrumpida por una violenta asonada. En la noche del pasado miércoles, una turba enfurecida rodeó la vivienda de un hombre señalado de haber abusado sexualmente de una menor de 14 años.

La gravedad de la denuncia, que circuló rápidamente entre los vecinos, provocó que decenas de personas lanzaran objetos y gritos contra la propiedad, intentando tomar justicia por mano propia ante la indignación que generó el caso.

Ante el riesgo inminente de una tragedia, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá desplegó un operativo para salvaguardar la vida del presunto abusador.

El Brigadier General Henry Bello, comandante de la institución aclaró que, debido a la gravedad de las amenazas, el hombre fue retirado del lugar bajo medidas de protección.

Pese al despliegue de la Seccional de Protección y el Grupo de Infancia y Adolescencia, las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se ha interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía contra el ciudadano protegido.

El proceso investigativo avanza para determinar la veracidad de los hechos denunciados por la familia de la menor, mientras la Policía hace un llamado a la calma.

