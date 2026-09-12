Resumen: Dos hombres señalados de integrar la Estructura 4 realizaron un sometimiento a la justicia en El Bagre y entregaron un fusil, una pistola y más de 40 cartuchos.

¡Se entregaron con todo y armas! Señalados de la seguridad de alias ‘Alonso’ dejaron la estructura en El Bagre

Dos hombres señalados de pertenecer al grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 4 realizaron un sometimiento a la justicia de manera voluntaria en zona rural de El Bagre, Antioquia, informó el Ejército Nacional. Los sujetos también entregaron armas y munición a las autoridades.

El procedimiento se desarrolló en el corregimiento de Puerto López, durante operaciones adelantadas por soldados del Batallón de Selva N.° 57, adscrito a la Décima Primera Brigada, con acompañamiento judicial de la Fiscalía General de la Nación.

Según la información entregada por las autoridades, los dos hombres harían parte de la seguridad armada de alias ‘Alonso’, señalado como segundo cabecilla de la Estructura 4. Esta organización tendría presencia criminal en municipios como El Bagre y Segovia, en Antioquia, además de Montecristo, Bolívar.

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Durante el sometimiento a la justicia, los hombres pusieron a disposición de los uniformados un fusil, una pistola, proveedores y más de 40 cartuchos de diferentes calibres.

Para el Ejército, la salida de estos integrantes de la estructura ilegal representa una afectación a su capacidad de mando y control.

Además, las autoridades esperan que la información que pueda obtenerse contribuya a establecer datos relacionados con integrantes de la organización, armamento, posibles caletas y redes de apoyo.

Los dos hombres manifestaron su intención de abandonar las actividades ilegales y reincorporarse a la sociedad civil dentro de la legalidad. Por esta razón, quedaron a disposición del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y Apoyo al Sometimiento Individual a la Justicia, encargado de activar la ruta institucional correspondiente y garantizar el debido proceso.

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