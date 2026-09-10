Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La media técnica en Medellín beneficia a más de 23.000 estudiantes y ofrece programas de tecnología, programación, videojuegos y seguridad digital.

Jóvenes de Medellín podrán aprender programación y tecnología desde el colegio

La media técnica en Medellín se fortalece con una oferta enfocada en tecnología, innovación y habilidades digitales para que los estudiantes puedan acercarse desde el colegio a áreas relacionadas con el mundo laboral y continuar su formación después de graduarse.

Actualmente, las 220 instituciones educativas oficiales de la ciudad cuentan con programas de media técnica, en los que participan más de 23.000 estudiantes de los grados 10° y 11°. De estos planteles, 158 ofrecen especialidades relacionadas con informática, uno de los campos con mayor demanda entre los jóvenes.

Los estudiantes pueden cursar programas técnicos durante sus dos últimos años de bachillerato mediante alianzas de la Alcaldía de Medellín con instituciones universitarias, el SENA y entidades de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Al finalizar, reciben tanto el diploma de bachiller como una certificación técnica laboral.

La oferta incluye áreas como Internet de las Cosas (IoT), bases de datos, programación, diseño web, edición audiovisual, producción musical y diseño gráfico. Además, los programas se vienen actualizando para responder a las transformaciones tecnológicas y las necesidades del mercado laboral.

Lea también: ¡Se prende la pantalla! El cine llega gratis a la Fiesta del Libro en Medellín

Entre las nuevas alternativas desarrolladas junto con el SENA se encuentran Programación de Videojuegos, Procesamiento de Pruebas de Software y Control de la Seguridad Digital.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Estas opciones permiten que los estudiantes tengan un primer acercamiento a conocimientos y herramientas utilizados en sectores tecnológicos.

La secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, explicó que la estrategia busca fortalecer competencias relacionadas con las áreas STEM+H, tecnología, innovación y habilidades digitales, además de capacidades como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la creación de soluciones.

Con esta apuesta, la media técnica en Medellín busca que los jóvenes no tengan que esperar a terminar el colegio para comenzar a desarrollar conocimientos técnicos y laborales, al tiempo que encuentran nuevas alternativas para construir su proyecto de vida y acercarse a la economía digital.

Más noticias de Medellín