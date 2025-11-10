Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡De colegio a universidad! La pasantía que cambiará el rumbo de mil jóvenes en Medellín

Por primera vez, más de mil jóvenes de Medellín tendrán la oportunidad de vivir una experiencia universitaria en los campus del ITM, el Colegio Mayor de Antioquia y el Pascual Bravo.

Se trata de las Pasantías Universitarias, una estrategia del Distrito que busca fortalecer el tránsito entre la educación media técnica y la educación superior.

La iniciativa, desarrollada por Sapiencia, la Secretaría de Educación y las tres universidades del Distrito, permitirá que 1.037 estudiantes de grado 11° de 35 colegios oficiales participen en actividades académicas, recorridos por los campus y encuentros con docentes y estudiantes universitarios.

“El compromiso del Distrito es que ningún joven se quede sin estudiar. Estas pasantías les permiten acercarse a la universidad y ver que sí es posible transformar su futuro”, afirmó Salomón Cruz Zirene, director de Sapiencia.

Las jornadas se realizarán el 11 y 14 de noviembre en el Colegio Mayor y el Pascual Bravo, respectivamente, tras la primera fecha cumplida el 6 de noviembre en el ITM. Además, los jóvenes podrán conocer los beneficios del programa Matrícula Cero, que otorgará más de 46.000 apoyos educativos desde el primer semestre de 2026.

Con estas acciones, Medellín busca mantener su liderazgo en acceso a la educación superior, con una tasa de tránsito inmediato del 49,36%, superior al promedio nacional del 43%.

