El DIM se sumó a las voces de dolor tras la tragedia de los jóvenes egresados del Liceo de Bello

El DIM se sumó este lunes al duelo nacional y al profundo dolor que enluta al municipio de Bello y a todo el país, tras el trágico accidente que cobró la vida de varios jóvenes recién egresados del Liceo Antioqueño de Bello y el conductor del bus en el que viajaban.

La institución deportiva expresó sus más sentidas condolencias a través de un comunicado oficial, manifestando su consternación por la fatalidad ocurrida mientras los estudiantes regresaban de su viaje de excursión.

La directiva, el cuerpo técnico y los jugadores del “Poderoso de la Montaña” lamentaron profundamente el sensible fallecimiento de los jóvenes y del conductor, y extendieron un mensaje de apoyo y aliento a las familias y amigos de las víctimas.

En este momento de inmensa tristeza, el club paisa envió su solidaridad y fuerza a todos los afectados, reconociendo la magnitud de la pérdida para la comunidad educativa y sus allegados.

Además de las condolencias, el DIM también elevó un deseo de pronta y completa recuperación para todos los jóvenes que resultaron heridas en el siniestro.

Con esta declaración, el equipo rojo de Medellín se une a la cadena de mensajes de solidaridad y respeto hacia las víctimas, sus familias y el Liceo Antioqueño de Bello.

Este miércoles, 17 de diciembre, en el juego de vuelta de la Copa BetPlay contra Atlético Nacional, seguramente se rendirá un homenaje a los fallecidos.

[] Lamentamos profundamente el fallecimiento de los jóvenes recién egresados del Liceo Antioqueño de Bello y el conductor del bus que regresaban de su viaje de excursión.

Enviamos nuestro apoyo y aliento a familiares y amigos en este momento de profundo dolor.

Deseamos… pic.twitter.com/ViIfQ4IQqc — DIM (@DIM_Oficial) December 15, 2025

