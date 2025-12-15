Minuto30
    El DIM se sumó a las voces de dolor tras la tragedia de los jóvenes egresados del Liceo de Bello
    DIM lamenta trágico accidente de egresados de Bello; habrá homenaje en el clásico contra Nacional. Foto: DIM
    Resumen: El Independiente Medellín (DIM) se unió al duelo nacional y expresó su profundo dolor por el trágico accidente que cobró la vida de varios jóvenes recién egresados del Liceo Antioqueño de Bello y el conductor del bus en el que viajaban, quienes regresaban de su viaje de excursión. Mediante un comunicado oficial, la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores del "Poderoso de la Montaña" manifestaron sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias, amigos de las víctimas y la comunidad educativa, deseando también una pronta recuperación a los heridos, y se espera que el equipo rinda un homenaje a los fallecidos en su próximo partido de Copa BetPlay.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El DIM se sumó este lunes al duelo nacional y al profundo dolor que enluta al municipio de Bello y a todo el país, tras el trágico accidente que cobró la vida de varios jóvenes recién egresados del Liceo Antioqueño de Bello y el conductor del bus en el que viajaban.

    Sigue al canal de WhatsApp del DIM

    La institución deportiva expresó sus más sentidas condolencias a través de un comunicado oficial, manifestando su consternación por la fatalidad ocurrida mientras los estudiantes regresaban de su viaje de excursión.

    La directiva, el cuerpo técnico y los jugadores del “Poderoso de la Montaña” lamentaron profundamente el sensible fallecimiento de los jóvenes y del conductor, y extendieron un mensaje de apoyo y aliento a las familias y amigos de las víctimas.

    En este momento de inmensa tristeza, el club paisa envió su solidaridad y fuerza a todos los afectados, reconociendo la magnitud de la pérdida para la comunidad educativa y sus allegados.

    Además de las condolencias, el DIM también elevó un deseo de pronta y completa recuperación para todos los jóvenes que resultaron heridas en el siniestro.

    Con esta declaración, el equipo rojo de Medellín se une a la cadena de mensajes de solidaridad y respeto hacia las víctimas, sus familias y el Liceo Antioqueño de Bello.

    Este miércoles, 17 de diciembre, en el juego de vuelta de la Copa BetPlay contra Atlético Nacional, seguramente se rendirá un homenaje a los fallecidos.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

