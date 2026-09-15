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Resumen: 214 jóvenes de dos batallones de la Cuarta Brigada en Medellín se graduaron del programa Parceros tras 2 meses y 8 sesiones de terapia para fortalecer su proyecto de vida y regreso a la vida civil.

¡De soldados a parceros con futuro! Jóvenes de la Cuarta Brigada se graduaron para volver a la vida civil

214 jóvenes de dos batallones de la Cuarta Brigada culminaron su proceso de acompañamiento con el programa Parceros de la Alcaldía de Medellín, una estrategia que los prepara para su regreso a la vida civil.

Durante dos meses participaron en ocho sesiones de terapia cognitivo-conductual y fortalecieron sus proyectos de vida, con enfoque en el manejo de emociones, la toma de decisiones y la construcción de un plan a futuro en el marco de la legalidad.

Además del acompañamiento psicosocial, Parceros los conecta con oportunidades de formación, mentoría, educación y empleo para su regreso a la vida civil. La estrategia articula esfuerzos con empresas y aliados para brindar alternativas reales y prevenir factores de vulnerabilidad.

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“Estos jóvenes no solamente tienen acompañamiento psicosocial. Hoy se gradúan de un programa que les ha ofrecido oportunidades reales y, sobre todo, que los ha acompañado para que sean mejores seres humanos y puedan cumplir sus sueños”, señaló la coordinadora del programa Parceros, Paulina Patiño.

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Desde 2024, el programa ha atendido a 12.481 personas y ha graduado a 9.211 participantes, consolidándose como una estrategia de prevención y generación de oportunidades para los jóvenes de Medellín.

Además, 1.318 participantes han logrado acceder a un empleo, lo que representa el 27% de la población económicamente activa atendida; 4.840 han sido acercados a procesos de estudio, cursos y formación; 128 han recibido becas; 606 se han formado para el emprendimiento y 455 personas privadas de la libertad han culminado su proceso de graduación.

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