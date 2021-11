Luego de salir de su hogar para luchar por sus sueños, el joven tiktoker regresó a su casa para cumplir con una importante promesa

En Brasil se hizo viral un emocionante vídeo que compartió un joven tiktoker, del momento cuando llega donde su madre después de haber salido tiempo atrás de su casa y le regala el primer sueldo obtenido como streamer.

El brasileño Allyson Galdino, gracias a su trabajo como creador de contenidos relacionados con videojuegos, se ha vuelto bastante popular, o así lo demuestran sus redes sociales.

A pesar de eso, esta vez sus populares vídeos no fueron los protagonistas, sino el encuentro que disfrutó con su madre en donde tuvo tan noble gesto.

En algún momento el joven le prometió que inmediatamente recibiera su primer sueldo como tiktoker, se lo daría y así lo hizo.

El vídeo muestra a la humilde mujer haciendo los quehaceres del hogar, cuando llega el joven de sorpresa al hogar que tiempo atrás había dejado por salir a buscar más oportunidades.

Le puede interesar

Allyson sin muchos rodeos saca de su billetera el dinero ganado para entregárselo a su madre, la cual no puedo evitar la emoción, no solo por la visita de su hijo sino por el detalle que estaba teniendo con ella, detalle que no esperaba.

“Nunca fue solo un juego”, escribió el tiktoker en su cuenta.

Al abrazar a su madre, el joven le dijo: “Salí a perseguir mis sueños, pero volví para darte esto, mi primer sueldo que recibí como streamer y prometí que te lo daría”.

A pesar de que el vídeo fue compartido hace varios días, este aún es viral en las redes sociales, donde los seguidores resaltan el buen gesto que el joven tuvo, quien en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube ya cuenta con miles de seguidores.

La madre de Allyson por su parte, agradeció el regalo y le expresó inmediatamente que este sería para comprarse una lavadora.