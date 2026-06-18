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Resumen: Un joven de 18 años murió tras un procedimiento policial en Laureles, Medellín. Las autoridades informaron que se movilizaba en una motocicleta con reporte de hurto.

Joven de 18 años murió tras persecución policial en Laureles: se movilizaba en una moto reportada como robada

Un procedimiento policial en Laureles terminó con la muerte de un joven de 18 años en el sector de Suramericana, en Medellín, luego de una intervención adelantada por uniformados de la Policía Nacional tras la detección de dos motocicletas que figuraban con reporte de hurto.

De acuerdo con el reporte oficial, el procedimiento policial en Laureles se originó cuando el sistema de reconocimiento de placas (LPR) emitió una alerta sobre los vehículos.

Al intentar realizar la verificación correspondiente, los uniformados interceptaron a los ocupantes de las motocicletas.

Según las autoridades, uno de los conductores hizo caso omiso a la señal de pare y continuó su recorrido.

Durante la persecución, el joven presuntamente habría sacado un arma de fuego, situación que llevó a uno de los policías a utilizar su arma de dotación para proteger su integridad y la de otro uniformado que participaba en el operativo.

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En medio de los hechos, el joven perdió el control de la motocicleta y terminó chocando contra un andén. Además, dos policías que se movilizaban en motocicleta resultaron con lesiones leves durante la actuación.

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Tras el incidente, los uniformados le prestaron los primeros auxilios y coordinaron su traslado a un centro asistencial. Sin embargo, el joven falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Las autoridades informaron que en el lugar fue incautada un arma de fuego que portaba el fallecido. Asimismo, fueron identificados dos hombres de 23 y 25 años que se desplazaban en la otra motocicleta y que registran antecedentes judiciales por delitos como hurto calificado, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas.

Las verificaciones judiciales establecieron que el fallecido tenía anotaciones por hurto calificado y agravado en procesos adelantados entre 2024 y 2025.

Con este caso, Medellín registra cinco personas abatidas durante actuaciones de la Fuerza Pública en lo corrido de 2026, según datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC).

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