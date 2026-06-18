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    Real Madrid sigue anunciando incorporaciones: Konaté y Silva llegan como agentes libres

    Con estas nuevas contrataciones, el Real Madrid logra un equilibrio estratégico perfecto para afrontar las competencias venideras

    Publicado por: SoloDuque

    Konaté y Silva llean al Real madrid como agentes libres, ambos procedentes del futbol inglés. Fotos: Real Madrid
    Konaté y Silva llean al Real madrid como agentes libres, ambos procedentes del futbol inglés. Fotos: Real Madrid
    Real Madrid sigue anunciando incorporaciones: Konaté y Silva llegan como agentes libres

    Resumen: Con estas nuevas contrataciones, el Real Madrid logra un equilibrio estratégico perfecto para afrontar las competencias venideras

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El Real Madrid C. F. ha confirmado un importante movimiento en el mercado de pases al anunciar la incorporación oficial del defensor francés Ibrahima Konaté, y el mediocampo portugués Bernado Silva quien llegan para reforzar al conjunto merengue.

    Agentes libres

    De acuerdo con la información compartida sobre el traspaso, el club español y el francés han llegado a un entendimiento total para hacer efectiva su llegada a la plantilla madridista.

    Konaté, quien llegó como agente libre procedente de Liverpool, ha firmado un vínculo que lo unirá a la institución blanca durante las próximas cuatro temporadas.

    El equipo madridista también suma un nuevo refuerzo de lujo para su plantilla tras confirmar un acuerdo oficial con el mediocampista portugués Bernardo Silva; La institución blanca y el futbolista alcanzaron un entendimiento total para concretar su vinculación al club.

    El talentoso volante se compromete con el Real Madrid por las próximas dos temporadas; llegó como agente libre tras finalizar su etapa en el Manchester City

    El vínculo contractual establecido con ambos jugadores se extenderá hasta el 30 de junio de 2028.

    Con estas nuevas contrataciones, el Real Madrid logra un equilibrio estratégico perfecto para afrontar las competencias venideras: por un lado, incorpora experiencia, calidad técnica y versatilidad a su centro del campo, mientras que, de forma paralela, apuesta por la fortaleza física y la trayectoria internacional en la zaga para consolidar un bloque defensivo sólido de cara a los próximos desafíos deportivos.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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