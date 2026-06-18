Real Madrid sigue anunciando incorporaciones: Konaté y Silva llegan como agentes libres

Resumen: Con estas nuevas contrataciones, el Real Madrid logra un equilibrio estratégico perfecto para afrontar las competencias venideras

Minuto30.com .- El Real Madrid C. F. ha confirmado un importante movimiento en el mercado de pases al anunciar la incorporación oficial del defensor francés Ibrahima Konaté, y el mediocampo portugués Bernado Silva quien llegan para reforzar al conjunto merengue.

Agentes libres

De acuerdo con la información compartida sobre el traspaso, el club español y el francés han llegado a un entendimiento total para hacer efectiva su llegada a la plantilla madridista.

Konaté, quien llegó como agente libre procedente de Liverpool, ha firmado un vínculo que lo unirá a la institución blanca durante las próximas cuatro temporadas.

El equipo madridista también suma un nuevo refuerzo de lujo para su plantilla tras confirmar un acuerdo oficial con el mediocampista portugués Bernardo Silva; La institución blanca y el futbolista alcanzaron un entendimiento total para concretar su vinculación al club.

El talentoso volante se compromete con el Real Madrid por las próximas dos temporadas; llegó como agente libre tras finalizar su etapa en el Manchester City

El vínculo contractual establecido con ambos jugadores se extenderá hasta el 30 de junio de 2028.

Con estas nuevas contrataciones, el Real Madrid logra un equilibrio estratégico perfecto para afrontar las competencias venideras: por un lado, incorpora experiencia, calidad técnica y versatilidad a su centro del campo, mientras que, de forma paralela, apuesta por la fortaleza física y la trayectoria internacional en la zaga para consolidar un bloque defensivo sólido de cara a los próximos desafíos deportivos.