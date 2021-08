¡Muy triste! Hincha de Santa Fe fue asesinado, al parecer, por barristas de Millonarios

En las últimas horas se conoció que un joven identificado como Jonathan T. R. y de apenas 22 años, hincha de Santa Fe, fue asesinado este fin de semana en el sur de Bogotá, al parecer, por barristas de Millonarios, quienes lo habrían apuñalado en múltiples ocasiones.

Lo que se sabe de la muerte de este joven hincha de Santa Fe

Así lo dio a conocer Noticias Caracol, medio que publicó un video captado por cámaras de seguridad que muestra el ataque a este joven y que, según su familia, se dio por barristas de Millonarios, quienes lo abordaron y lo apuñalaron.

Según las declaraciones de un tío del joven para el medio ya citado, su sobrino iba para su trabajo como vigilante en el norte de la ciudad y se desplazaba en bicicleta cuando fue atacado.

«Los barristas ya sabían quién era él. Ellos estaban ahí, estaban tomando, se los encontró y me imagino que porque estaban tomados lo corretearon, llegaron a una de las cuadras del Olarte y pues ahí no se pudo defender porque entre las 12 personas que se ven el video, varios lo agreden, le pegan, otros le pegan las puñaladas, porque no tiene una sino muchas», dijo el tío de este joven.

Asimismo, el tío de este joven le contó a Caracol que la Policía le informó que se habían entregado cinco presuntos responsables y que otros se habían escapado; además, reveló que el comandante le daba a entender que «ellos no habían sido, que solo le pegaron».

Finalmente, este hombre manifestó en Caracol que este caso es indignante, pues afirmó que los jóvenes fueron dejados en libertad.

