VIDEO: «Creí que me iban a matar»: Hombre denuncia brutal golpiza de policías en Bogotá

Un joven identificado como Lewis Torres, denunció a través de sus redes sociales ser víctima de una brutal agresión por parte de uniformados de la Policía en el sector de La Castellana, en Bogotá.

Torres realizó una transmisión a través de su cuenta de Facebook, luego de la supuesta golpiza que le propinaron los uniformados, mostrando cómo tenía la cara tras la aparente agresión.

“Me vienen cazando dos horas, me dislocaron la mandíbula, están cagados de la risa sabiendo que fueron ellos (policías) los que me dislocaron la mandíbula (…) solo pido que me dejen ir, vea mi cara, son unos hijuep….”, señala la víctima al inicio del video.

Luego, el joven continúo la transmisión mostrando a los uniformados que presuntamente lo habían agredido, y acto seguido, los policías se le acercan y le preguntan que si ya se calmó, y ahí se termina la grabación, pues, al parecer, no lo dejaron que continuara grabando.

Posteriormente, ya en un hospital de Bogotá, Torres aparece nuevamente indicando que su único delito fue caminar en la calle, y señaló a los uniformados no solo de cometer la agresión, también de robarle la suma de $500 mil que tenía en la billetera.

Finalmente, Torres asegura que teme por su vida y la de su familia, por lo que dice no estar seguro de entablar una denuncia formal.

El hecho también fue denunciado por el concejal de Bogotá, Diego Cancino. “Miembros de la @PoliciaColombia lincharon a Lewis. Ocurrió cerca a la Castellana en Bogotá, lo golpearon brutalmente por robarle $500 mil pesos y luego de este Live lo llevaron a un hospital y dijeron que habían sido “ladrones” quienes lo golpearon ¡Horroroso!”: mencionó.

Estos fueron los videos publicados por el joven en Bogotá

210106 es el agente de la @PoliciaColombia que Lewis señala como responsable de su brutal golpiza hoy en Bogotá y por robarle $500 mil pesos. ¿Si lo hubieran matado pensaban decir que habían sido «ladrones» como dijeron policías en el hospital? #AReformarLaPolicíaYa pic.twitter.com/9Re6XcvA47 — Diego Cancino – Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) August 16, 2021