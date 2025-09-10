Evacuaron en helicóptero a joven que resultó herido por una mina antipersonal en Urrao

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En Urrao, Antioquia, un joven de 26 años resultó herido por una mina antipersonal. Fue evacuado en helicóptero Ángel de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia Rionegro.

En zona rural del municipio de Urrao, Antioquia, Iván de 26 años, resultó gravemente herido al pisar una mina antipersonal en el sector conocido como Los Pavones. El hecho ocurrió mientras la víctima realizaba labores cotidianas.

Tras la explosión, habitantes de la zona trasladaron al herido hasta el hospital local, donde fue atendido de urgencia y estabilizado. Sin embargo, debido a la complejidad de sus lesiones, fue necesario remitirlo a un centro médico de mayor nivel.

La solicitud fue recibida por la Fuerza Aeroespacial Colombiana a través del Comando Aéreo de Combate No. 5 (CACOM-5), en coordinación con el Centro Nacional de Recuperación de Personal (CENRP).

De inmediato se dispuso el helicóptero Ángel, con personal especializado en evacuación aeromédica, que trasladó al afectado hasta el hospital San Vicente Fundación, en Rionegro.

Ahora, Iván recibe la atención especializada por las heridas ocasionadas por el artefacto explosivo.

Este hecho refleja que las minas antipersonal continúan siendo una amenaza latente para las comunidades rurales en Antioquia, afectando directamente a la población civil en medio de sus actividades diarias.

