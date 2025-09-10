Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Alexander de Jesús Grajales López, de 45 años de edad al momento de su desaparición, fue reportado como desaparecido el 30 de mayo de 2025.

Alexander de Jesús Grajales desapareció en el corregimiento de Santa Elena

El hecho ocurrió en el corregimiento de Santa Elena, ubicado en la ciudad de Medellín.

La desaparición generó preocupación entre la comunidad local, ya que Alexander era conocido por sus actividades cotidianas y su vínculo con el sector.

