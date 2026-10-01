Resumen: Una joven de 25 años fue herida con un machete durante un conflicto entre vecinos en la vereda La Playa de Rionegro. El señalado agresor huyó.

Pidió que saliera de su finca y terminó a machetazos: joven fue herida en Rionegro

Una joven de 25 años resultó herida con un machete luego de un altercado con un vecino en la vereda La Playa, en el sector La Esperanza de Rionegro, Oriente de Antioquia.

El caso estaría relacionado con un conflicto de convivencia que, según familiares de la víctima, se ha extendido durante varios años por una disputa relacionada con los linderos de un predio y un pozo séptico.

De acuerdo con el relato entregado por María Zuleta, prima de la joven, el hombre ingresó al terreno de propiedad de su abuela para realizar trabajos relacionados con la infraestructura sanitaria. La víctima habría comenzado a grabar lo que estaba ocurriendo y posteriormente le pidió que se retirara del lugar.

Según la familiar, el hombre tomó un machete que tenía oculto entre el pasto y atacó a la joven. La mujer sufrió lesiones en el rostro, la espalda y las manos. Tras la agresión, logró llegar hasta su vivienda, mientras el señalado agresor abandonó el sitio.

La joven recibió atención médica y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial, donde requirió sutura debido a las heridas ocasionadas durante el ataque.

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El conflicto entre las partes tendría como uno de sus principales puntos de origen un pozo séptico ubicado frente a la vivienda de la familia afectada. Según los allegados, inicialmente la infraestructura habría sido dispuesta para atender las necesidades de ocho viviendas, pero actualmente recibiría las aguas residuales de más de 30 inmuebles.

La situación habría generado desbordamientos y afectaciones dentro del predio de la familia, además de reclamos por el uso del terreno.

Los familiares aseguran que el problema ya había sido puesto en conocimiento de las autoridades y que también existen actuaciones relacionadas con la disputa por la propiedad y la posesión del terreno ante entidades competentes.

Tras la agresión, las autoridades iniciaron la búsqueda del hombre señalado como responsable, quien huyó del lugar. El caso quedó en manos de las autoridades para establecer las circunstancias del ataque y las responsabilidades correspondientes.

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