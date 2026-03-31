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Resumen: Joven frustró robo de su carro en Bogotá al pinchar una llanta del vehículo. Cuatro delincuentes fueron capturados.

Joven frustró robo de su carro en Bogotá al pinchar una llanta del vehículo

Un intento de robo de vehículo terminó de forma inesperada en Bogotá, luego de que la víctima, un joven de 28 años, reaccionara y evitara el hurto enfrentando a los delincuentes.

El hecho ocurrió en el barrio San Fernando, en la localidad de Barrios Unidos, cuando el conductor, quien trabaja con plataformas digitales, fue interceptado por cuatro hombres armados que pretendían despojarlo de su carro.

Según las autoridades, el joven fue intimidándolo con armas de fuego e intentaron someterlo dentro del vehículo.

En medio del forcejeo, el conductor logró abrir la puerta e intentar defenderse, aunque fue golpeado en la cabeza durante la confrontación. La situación parecía estar perdida, pero una decisión clave cambió el rumbo del hecho.

En medio del caos, el joven logró quitarle una navaja a uno de los atacantes y, en un movimiento rápido, pinchó una de las llantas del vehículo.

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La acción impidió que los delincuentes escaparan con facilidad. Aunque intentaron huir, avanzaron solo unas cuadras antes de quedar prácticamente detenidos por el daño en el carro.

El conductor aprovechó ese momento para pedir ayuda, mientras los agresores intentaban escapar sin éxito.

Minutos después, unidades de la Policía llegaron al lugar y lograron la captura de los cuatro presuntos responsables.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los robos a conductores en Bogotá, especialmente en horas de la madrugada.

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