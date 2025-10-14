Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Joven emprendedor paisa representará a Colombia en importante feria internacional de flores en Holanda

Con tan solo 16 años, Juan José Aguilar Cárdenas, estudiante del colegio Vermont School y CEO junior de Harmony Flowers, se ha convertido en un ejemplo de emprendimiento juvenil en Medellín.

El joven empresario participó recientemente en Proflora 2025, una de las ferias más importantes del sector floricultor en Bogotá, donde representó con orgullo a la capital antioqueña y a su empresa, que promueve la innovación y sostenibilidad en la producción y comercialización de flores.

Gracias a su destacada participación, Aguilar Cárdenas representará a Colombia en la International Floriculture Trade Fair (IFTF), que se llevará a cabo en noviembre en Holanda, uno de los epicentros mundiales de la industria floral.

Con esta participación, Juan José continuará fortaleciendo su empresa, mientras representa el talento y la innovación de los jóvenes colombianos a nivel internacional.