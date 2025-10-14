Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó 741 becas y créditos condonables de Fondos Sapiencia, con una inversión de $57 mil millones, impulsando la educación superior de jóvenes con recursos de Presupuesto Participativo.

Medellín impulsa a los jóvenes: 741 Becas y créditos condonables para la educación superior

Un total de 741 jóvenes de Medellín han iniciado su camino hacia la educación superior este segundo semestre gracias a la entrega de certificados de becas y créditos condonables de los Fondos Sapiencia, gestionados por la Alcaldía de Medellín.

El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga lideró el acto en la Ciudadela de Occidente, destacando la inversión pública como un motor de oportunidades y el compromiso con la juventud.

El mandatario enfatizó la importancia de la inversión responsable, señalando que «Cada peso que pagan las personas por impuestos tiene que quedar bien invertido y, por eso, tiene que haber responsabilidad».

En este cuatrienio, la Alcaldía de Medellín proyecta una inversión cercana a los $8 billones en educación, con más de $480.000 millones destinados a programas de acceso y permanencia en la educación superior a través de Sapiencia.

La inversión para este grupo de 741 beneficiarios ascendió a $57.495 millones. De esta cifra, una parte considerable, $20.342 millones, proviene de recursos priorizados por medio de Presupuesto Participativo (488 estudiantes), reafirmando el papel activo de la ciudadanía en la decisión de la inversión social.

Los 253 cupos restantes se otorgaron con recursos ordinarios a través de programas como la Beca Mejores Bachilleres (209 jóvenes), Beca Mejores Deportistas y la Beca Maestros de Formación Avanzada (20 docentes).

Los estudiantes seleccionados, que asistieron a la ceremonia junto a sus familias, recibirán cobertura de costos de matrícula y, en la modalidad de créditos condonables, un apoyo de sostenimiento que puede ascender hasta 5.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($7.829.000) por semestre académico, permitiéndoles cursar programas técnicos, tecnológicos o profesionales en el Valle de Aburrá.

