Resumen: La Contraloría General de la República informó que el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro alcanzó un cumplimiento del 72,5 % de sus metas al 7 de agosto de 2026, el resultado más bajo de los últimos tres gobiernos. El 44 % de las metas quedó incumplido y el 23 % avanzó menos del 50 %. Los mayores rezagos están en reforma agraria, agua potable rural, salud pública, juventud y sustitución de cultivos.

Contraloría: Plan de Desarrollo de Petro cumplió 72,5 %, el más bajo de los últimos tres gobiernos

La Contraloría General de la República informó que el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Petro alcanzó un cumplimiento del 72,5 % de sus metas con corte al 7 de agosto de 2026, el resultado más bajo de los últimos tres gobiernos. El balance fue presentado por el vicecontralor general, Francisco José Chaux Donado.

La fecha de corte corresponde al día en que terminó el mandato de Gustavo Petro y asumió la Presidencia Abelardo de la Espriella. La cifra, según el organismo de control, queda por debajo de la registrada en los dos periodos presidenciales anteriores.

Foto: Captura de video.

Así se compara con los gobiernos anteriores

De acuerdo con la comparación expuesta por la Contraloría, en el periodo 2014-2018 el porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo fue de 82,5 %, y en el periodo 2018-2022 llegó a 82,21 %. Frente a esas cifras, el 72,5 % del actual balance es el menor de la serie que presentó el organismo.

«El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro, con corte al 7 de agosto de 2026, alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 72,5 % de sus metas, siendo el menor resultado de los últimos tres gobiernos», afirmó el vicecontralor Chaux Donado.

El estado de las metas evaluadas

La Contraloría detalló cómo quedaron distribuidas las metas que fueron objeto de evaluación. Según el balance, el 33 % se cumplió, el 44 % quedó incumplido y el 23 % registró avances inferiores al 50 %. Sumadas, las metas incumplidas y las de bajo avance representan el 67 % del total evaluado.

Esta distribución muestra que la mayor parte de los compromisos del plan no alcanzó los resultados esperados o avanzó de manera limitada al cierre del periodo de gobierno, de acuerdo con la medición presentada por el ente de control.

Los sectores con mayores rezagos

El organismo señaló que los mayores rezagos se concentran en cinco frentes: la reforma agraria, el agua potable rural, la salud pública, la juventud y la sustitución de cultivos ilícitos. Se trata de áreas que hacen parte de los planes estratégicos para el desarrollo de los territorios y que, según la Contraloría, requieren seguimiento por parte de la gestión pública.

En materia de compromisos con los pueblos étnicos, el vicecontralor indicó que 149 de ellos registraron avances inferiores al 50 % y que 82 no presentaron ningún avance. Esos datos hacen parte del balance de seguimiento a las promesas adquiridas con estas comunidades en materia de acceso a derechos, cumplimiento de los compromisos del Estado y desarrollo territorial.

Fallas en los reportes y en la verificación

Además de los porcentajes, la Contraloría General de la República advirtió fallas en los reportes y en los mecanismos de verificación de los indicadores utilizados para medir el avance del plan de desarrollo. Ese punto resulta determinante, según el organismo, porque el seguimiento requiere información consistente y evidencia que permita contrastar lo que se formuló con lo que efectivamente se logró.

«La confianza en los planes de desarrollo requiere evidencia verificable entre lo prometido y lo efectivamente alcanzado», puntualizó el vicecontralor. La entidad añadió que la gestión pública debe respaldarse con evidencia verificable de lo prometido y de lo efectivamente logrado.

El plan que fue evaluado

El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta de cada gobierno. El de la administración Petro fue aprobado por el Congreso en mayo de 2023 con inversiones previstas por 1.154,8 billones de pesos para el cuatrienio, y constituye la base de las metas que la Contraloría evaluó.

El balance de la Contraloría llega semanas después del cambio de gobierno y deja a la nueva administración un panorama sobre el nivel de ejecución de las metas que quedaron pendientes, así como sobre las dificultades en los reportes y la verificación de los indicadores que advirtió el organismo de control.

Con este resultado, el cumplimiento del plan de la administración Petro quedó en 72,5 %, con un 44 % de metas incumplidas y un 23 % con avances por debajo de la mitad, frente a los porcentajes superiores al 82 % que la Contraloría reportó para los dos gobiernos que lo antecedieron.

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