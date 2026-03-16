Resumen: Nueve reclusos se fugaron de la cárcel de Titiribí, Antioquia. Autoridades activan operativo de búsqueda tras denuncias de fallas en la vigilancia del penal.

Fuga masiva en la cárcel de Titiribí, Antioquia: Nueve internos burlaron la seguridad del penal y ahora los buscan

Este lunes 16 de marzo se confirmó una fuga masiva en el centro de reclusión del municipio de Titiribí. En horas de la mañana, nueve personas privadas de la libertad lograron burlar los controles del penal.

Este grave incidente pone en entredicho la eficacia de una cárcel que fue inaugurada hace apenas un año con una inversión superior a los $100 millones de pesos y que pretendía ser un modelo de justicia restaurativa.

Tras reportarse la huida, la Policía Nacional activó un “plan candado” en las vías que comunican a Titiribí con municipios vecinos como Venecia, Amagá y La Pintada.

Las autoridades departamentales están tras la pista de los fugados, cuyas fotografías ya circulan entre la fuerza pública y exfuncionarios del penal.

Lea también: ‘Es como si nos hubieran borrado del mapa’: Fico le respondió a Petro por la baja de homicidios en Medellín y defendió a Antioquia

La Alcaldía y las autoridades han pedido a la comunidad mantener la calma, pero también estar alerta ante cualquier presencia sospechosa en zonas rurales o urbanas.

El centro penitenciario, que tiene capacidad de alrededor de 50 reclusos, se encuentra bajo inspección para determinar si hubo complicidad interna o si la infraestructura presenta fallas estructurales que permitieron la salida de los nueve prófugos. Mientras tanto, el operativo de búsqueda se mantiene activo, recordando a la ciudadanía que cualquier información que permita la recaptura de estos sujetos debe ser reportada de inmediato a las líneas de emergencia.

Más noticias de Antioquia