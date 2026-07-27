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Resumen: Un ataque armado en Caucasia dejó un joven de 23 años muerto y a su madre herida. Las autoridades investigan lo ocurrido.

Ataque armado contra madre e hijo en Caucasia terminó en tragedia

Un nuevo hecho de violencia sacudió a Caucasia el pasado domingo, luego de que un ataque armado en el sector La Colombianita dejara un joven de 23 años muerto y a su madre herida. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados habrían llegado hasta el lugar y disparado contra las dos víctimas. Tras el ataque, ambos fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial del municipio para recibir atención médica.

Sin embargo, el joven falleció mientras era atendido por el personal de salud debido a la gravedad de las heridas.

Según el reporte, recibió cuatro impactos de bala. Por su parte, su madre permanece bajo observación médica tras sufrir una herida por proyectil en uno de sus hombros.

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Este nuevo ataque armado se registró pocas horas después de otro ataque ocurrido en el sector Paraguay de Caucasia, donde un hombre también perdió la vida.

Con estos casos, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para establecer si existe alguna relación entre ambos homicidios y dar con el paradero de los responsables.

Las autoridades judiciales y la Policía continúan recopilando evidencias y testimonios que permitan esclarecer las circunstancias de estos ataques.

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