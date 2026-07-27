Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Ataque armado contra madre e hijo en Caucasia terminó en tragedia

    Un joven de 23 años fue asesinado y su madre resultó herida tras un ataque armado en el sector La Colombianita.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Ataque armado contra madre e hijo en Caucasia terminó en tragedia
    Foto de archivo.
    Ataque armado contra madre e hijo en Caucasia terminó en tragedia

    Resumen: Un ataque armado en Caucasia dejó un joven de 23 años muerto y a su madre herida. Las autoridades investigan lo ocurrido.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Un nuevo hecho de violencia sacudió a Caucasia el pasado domingo, luego de que un ataque armado en el sector La Colombianita dejara un joven de 23 años muerto y a su madre herida. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

    De acuerdo con la información preliminar, hombres armados habrían llegado hasta el lugar y disparado contra las dos víctimas. Tras el ataque, ambos fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial del municipio para recibir atención médica.

    Sin embargo, el joven falleció mientras era atendido por el personal de salud debido a la gravedad de las heridas.

    Según el reporte, recibió cuatro impactos de bala. Por su parte, su madre permanece bajo observación médica tras sufrir una herida por proyectil en uno de sus hombros.

    Lea también: Petro cuestiona salud mental de Angie Rodríguez y pide retirarla en medio de denuncias de corrupción

    Este nuevo ataque armado se registró pocas horas después de otro ataque ocurrido en el sector Paraguay de Caucasia, donde un hombre también perdió la vida.

    Con estos casos, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para establecer si existe alguna relación entre ambos homicidios y dar con el paradero de los responsables.

    Las autoridades judiciales y la Policía continúan recopilando evidencias y testimonios que permitan esclarecer las circunstancias de estos ataques.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.