Resumen: El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó el apoyo del Gobierno Nacional a la 'Ley Laura' contra la hormonización temprana y brindó su respaldo a Samuel Adrián. El mandatario enfatizó que defender a la familia, salvaguardar la inocencia y proteger los derechos de los menores no es solo una propuesta, sino una prioridad sustentada en "principios innegociables".

El Presidente Abelardo De La Espriella anuncia firme respaldo a la «Ley Laura» y reafirma garantías para Samuel Adrián

Minuto30.com .- El Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ha emitido un contundente pronunciamiento a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), en el que marca la línea de su administración frente a dos temas cruciales de la agenda nacional: las garantías judiciales en el país y la protección integral de los menores de edad.

En su mensaje, el Jefe de Estado abordó la situación de Samuel Adrián y ratificó que desde el Gobierno Nacional se impulsará de manera decisiva el trámite de la ‘Ley Laura’, un proyecto que promete transformar la legislación sobre la infancia en Colombia.

Respaldo institucional y garantías para Samuel Adrián

En la primera parte de su declaración, el Presidente De La Espriella confirmó haber sostenido una conversación directa con Samuel Adrián. El motivo del diálogo fue saludarlo tras el cese de lo que el mandatario calificó como una «medida arbitraria» que este enfrentaba.

El Presidente aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de tranquilidad sobre la institucionalidad del país, reiterando que la Fuerza Pública y el Estado de Derecho en Colombia están diseñados para brindar plenas garantías de seguridad y respeto a los ciudadanos.

La ‘Ley Laura’: Un freno a la hormonización temprana

El anuncio de mayor impacto político en su mensaje fue el respaldo oficial y directo del Ejecutivo a la ‘Ley Laura’. El Presidente De La Espriella catalogó este proyecto como un «instrumento legislativo indispensable», dejando claro que contará con todo el peso y apoyo del Gobierno Nacional en el Congreso.

Según detalló el mandatario, el objetivo central de esta ley es proteger a la infancia frente a dos frentes específicos:

Intervenciones irreversibles: Prohibir o restringir drásticamente procedimientos médicos en menores, haciendo énfasis en la hormonización temprana.

Influencia ideológica: Proteger el normal desarrollo de los niños y niñas frente a «doctrinas que puedan vulnerar» su crecimiento.

«Desde el Gobierno Nacional expreso mi compromiso decidido de apoyar el trámite de la Ley Laura, un instrumento legislativo indispensable para proteger a la infancia…», puntualizó el Jefe de Estado en su publicación.

La defensa de la familia como prioridad de Estado

Para concluir su mensaje, el Presidente De La Espriella reafirmó los valores conservadores que han caracterizado su plataforma política, elevándolos a la categoría de políticas de Estado.

El mandatario enfatizó que defender a la familia, salvaguardar la inocencia y proteger los derechos de los menores no es solo una propuesta, sino una prioridad sustentada en «principios innegociables».

Con este pronunciamiento, el Gobierno de Abelardo De La Espriella marca un hito en el debate social y legislativo del país, anticipando que la ‘Ley Laura’ será uno de los proyectos bandera de su administración en materia de política social y defensa de los valores tradicionales.

Conversaión entre el presidente y Samuel Adrián