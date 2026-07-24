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Resumen: El vicepresidente electo José Manuel Restrepo se reunió con el Consejo Gremial en Medellín para definir una agenda conjunta con el sector empresarial.

José Manuel Restrepo se reunió con el Consejo Gremial en Medellín: estas fueron las prioridades

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sostuvo un encuentro con el Consejo Gremial en Medellín con el objetivo de conocer las principales necesidades del sector empresarial y avanzar en la construcción de una agenda de trabajo conjunta entre los gremios y el gobierno entrante.

La reunión se llevó a cabo este jueves 23 de julio en la capital antioqueña y contó con la participación de la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez; el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, y otros representantes de los diferentes sectores productivos del país.

Tras el encuentro, Restrepo aseguró que en el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella el sector empresarial será un aliado estratégico para impulsar el desarrollo económico del país.

Según explicó, desde la Vicepresidencia se promoverán acciones orientadas a fortalecer la inversión, la generación de empleo y la competitividad.

El vicepresidente electo también anunció que una de las apuestas será la implementación del denominado ‘Plan Destrabe’, una estrategia con la que el nuevo Gobierno busca simplificar trámites y reducir las barreras que, según indicó, han limitado el crecimiento económico y la actividad empresarial.

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Durante la reunión, los representantes del Consejo Gremial presentaron un diagnóstico sobre la situación actual de los diferentes sectores productivos y expusieron los principales desafíos que enfrenta el país en materia económica.

De acuerdo con Natalia Gutiérrez, el propósito es impulsar las decisiones necesarias para fortalecer el desarrollo económico, la agenda social y generar condiciones que permitan un crecimiento sostenible.

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Por su parte, Restrepo afirmó que Colombia está recuperando la confianza de los inversionistas y que el reto del gobierno entrante será crear un entorno favorable para quienes producen, invierten y generan oportunidades de empleo.

El encuentro hace parte de la serie de acercamientos que adelanta el nuevo Ejecutivo con distintos sectores para definir las prioridades que marcarán el inicio de su administración.

Me reuní en Medellín con el Consejo Gremial para reiterar un mensaje claro: en el Gobierno del presidente @ABDELAESPRIELLA, los empresarios serán aliados estratégicos para construir la Patria Milagro. Desde la Vicepresidencia trabajaremos para atraer inversión, generar empleo y… pic.twitter.com/obkkIL4vjO — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) July 24, 2026

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