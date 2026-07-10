Resumen: Cada vez son más las personas que pasan por el José María Córdova. El aeropuerto volvió a registrar cifras históricas mientras avanza una transformación que cambiará su capacidad y operación.

¡No para de crecer! El Aeropuerto José María Córdova rompió la barrera de los 7 millones de viajeros

El aeropuerto José María Córdova continúa consolidándose como uno de los principales centros de conexión aérea del país. Durante el primer semestre de 2026, la terminal ubicada en Rionegro movilizó 7.367.098 viajeros, una cifra que lo posiciona como el aeropuerto con mayor movimiento dentro de la red operada por Airplan y como una infraestructura clave para la conectividad de Antioquia.

Según el balance entregado por la concesión, 5.285.752 viajeros correspondieron a rutas nacionales, mientras que 2.081.346 utilizaron vuelos internacionales.

Entre enero y junio también se realizaron 56.399 operaciones aéreas, reflejando el alto flujo de aeronaves que diariamente llegan y salen del terminal.

Estas cifras hacen parte del consolidado de Airplan, que durante los primeros seis meses del año movilizó 9.065.129 pasajeros en los aeropuertos de Rionegro, Medellín, Montería, Quibdó, Carepa y Corozal, además de registrar 120.602 operaciones aéreas.

Lea también: ¡Con las manos en la masa! Cayó banda que pretendía robar millonario cargamento de mármol en Bosa

Desde la administración del José María Córdova destacaron que los resultados reflejan la confianza de los viajeros y el crecimiento constante de la terminal.

El aumento en la demanda coincide con las obras de optimización que actualmente se ejecutan en el aeropuerto, luego de la aprobación de una inversión cercana a los $164.000 millones. Los trabajos buscan ampliar la capacidad anual de la terminal de 11 millones a 17 millones de viajeros.

Las intervenciones contemplan nuevas salas de abordaje, ampliación de posiciones para aeronaves, mejoras en los sistemas de inspección de equipaje, modernización de los módulos de check-in, instalación de quioscos de autochequeo y adecuaciones en los procesos de Migración.

Nuestro primer semestre #EnCifras se resume en confianza para conectar y llegar más lejos, ✈️🇨🇴🌎 porque cada dato refleja las historias que despegaron y comenzaron una nueva aventura, e incluso aquellas que volvieron a casa. ¡Gracias por seguir eligiéndonos para hacer parte de… pic.twitter.com/sNcHnm6Wgv — Aeropuerto internacional José María Córdova (@AeropuertoMDE) July 9, 2026

Más noticias de Antioquia