Refuerzan vigilancia en el aeropuerto José María Córdova: 47 extranjeros fueron inadmitidos

Resumen: Policía y Migración Colombia impiden el ingreso de 47 viajeros, 19 de ellos con alertas por posible turismo sexual en el aeropuerto de Rionegro.

En una operación de fortalecimiento contra el turismo sexual y la explotación infantil, la Policía Nacional en Antioquia, en articulación con Migración Colombia y la Embajada de los Estados Unidos, logró la inadmisibilidad de 47 personas que intentaban ingresar al país, varias de ellas con alertas específicas por posible turismo sexual.

Esta medida preventiva, que tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, es el resultado directo de una intensiva jornada de entrenamiento especializada desarrollada entre el 29 de septiembre y el 10 de octubre, la cual permitió reforzar las capacidades de perfilación, intercambio de información y análisis operacional entre los organismos involucrados.

Lea también: Por robarse y violar a keyla, una pastor alemán: un hombre fue judicializado en Bogotá

El objetivo principal: fortalecer el cerco contra estructuras criminales transnacionales dedicadas a la explotación sexual de menores, una problemática que sigue acechando territorios turísticos de Colombia.

Los resultados operativos del periodo de implementación de este plan dejan cifras contundentes:

1.155 pasajeros verificados.

19 viajeros con alertas por turismo sexual.

28 inadmitidos por infracciones migratorias.

47 inadmitidos en total.

Estas acciones, destacaron las autoridades, se enmarcan en la política de Seguridad, Dignidad y Democracia del Gobierno Nacional, y buscan garantizar la protección de la niñez frente a posibles agresiones de redes criminales internacionales.