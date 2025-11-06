Por robarse y violar a keyla, una pastor alemán: un hombre fue judicializado en Bogotá

Resumen: El procesado estaría relacionado con el apoderamiento de una canina de raza pastor alemán, y de nombre Keyla. Los hechos ocurrieron el pasado 24 de agosto en un establecimiento comercial del barrio Gibraltar
El trabajo de un fiscal del Grupo para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) permitió judicializar ante un juez con función de control de garantías a un individuo en Bogotá.
El procesado estaría relacionado con el apoderamiento de una canina de raza pastor alemán, y de nombre Keyla. Los hechos ocurrieron el pasado 24 de agosto en un establecimiento comercial del barrio Gibraltar, en el sur de la capital del país. Diez días después el animal fue ubicado con evidentes signos de maltrato.
La Fiscalía imputó al procesado como posible responsable de los delitos de hurto agravado y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal, agravado por actos sexuales.
Ninguno de los cargos fue aceptado por el procesado.