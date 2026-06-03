Resumen: Un video viral de un estudiante preocupado por la continuidad de la gratuidad universitaria generó debate en redes. José Manuel Restrepo respondió y aseguró que Matrícula Cero se mantendrá.

José Manuel Restrepo respondió al estudiante que lloró por la universidad tras la primera vuelta: ‘No coman cuento’

La viralización de un video en TikTok protagonizado por un estudiante universitario que rompió en llanto tras conocer los resultados de la primera vuelta presidencial, abrió una intensa discusión en redes sociales sobre el futuro de la educación superior pública y la continuidad de la política de Matrícula Cero en Colombia.

En la grabación, que acumuló miles de reproducciones y comentarios, una mujer le pregunta a su hijo por qué está llorando.

El joven responde que teme por el resultado electoral y, ante la insistencia de su madre, asegura que podría verse obligado a abandonar la universidad si gana el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

El video rápidamente se convirtió en tema de debate entre usuarios de redes sociales. Mientras algunos compartieron la preocupación del estudiante por una posible pérdida de beneficios educativos.

Ante la polémica, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella y exministro de Hacienda, salió a desmentir las versiones que circulaban sobre una supuesta eliminación de Matrícula Cero o el cierre de universidades públicas.

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Durante un encuentro con representantes universitarios, Restrepo aseguró que la gratuidad en la educación superior continuará y recordó que fue uno de los impulsores de la Matrícula Cero cuando hizo parte del Gobierno nacional.

“Sería absolutamente incoherente que yo desmontara algo que yo mismo creé. Al contrario, vamos a mantener la Matrícula Cero gratuita en educación superior, pero simultáneamente garantizando más inversión en las universidades oficiales”, afirmó.

José Manuel Restrepo explicó que la política quedó establecida y financiada mediante la Ley de Inversión Social de 2021, aprobada durante el gobierno de Iván Duque.

Según señaló, el decreto expedido posteriormente por la administración de Gustavo Petro amplió la cobertura del programa, pero no creó la iniciativa desde cero.

Asimismo, rechazó las versiones sobre un eventual debilitamiento de las universidades públicas y defendió la coexistencia entre instituciones oficiales y privadas dentro del sistema educativo colombiano.

A través de su cuenta en X, Restrepo reiteró su posición e invitó a los ciudadanos a no dejarse llevar por rumores. Además, aseguró que el objetivo de la fórmula presidencial de Abelardo de la Espriella es ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior para los jóvenes del país.

La discusión se produce a pocos días de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, en la que los colombianos elegirán entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Castro como próximo presidente de la República.

¡No coman cuento! Nuestro compromiso con @ABDELAESPRIELLA siempre ha sido con llevar a más jóvenes a la educación superior. Fui creador de la Matrícula Cero, porque como profesor que he sido toda mi vida entiendo que este es el camino para la transformación del país.… pic.twitter.com/C2ULGirHli — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) June 3, 2026

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