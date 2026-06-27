De la Espriella mueve su primera ficha: José Manuel Restrepo liderará el empalme anticorrupción

Resumen: Abelardo de la Espriella designó a José Manuel Restrepo como director del empalme anticorrupción para liderar la revisión de las finanzas y la administración del Estado.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció un nuevo nombramiento de cara al inicio de su mandato. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, fue designado como director del empalme anticorrupción, una misión que tendrá como objetivo revisar el estado de la administración pública durante la transición entre gobiernos y detectar posibles riesgos para los recursos del Estado.

De acuerdo con el comunicado emitido por el equipo del mandatario electo, Restrepo liderará un grupo técnico encargado de garantizar una transición transparente, identificar eventuales irregularidades y sentar las bases para una administración enfocada en la eficiencia y la integridad institucional.

El empalme anticorrupción estará conformado por especialistas que, según el equipo de De la Espriella, trabajaron durante los últimos seis meses en la elaboración de la hoja de ruta del nuevo Gobierno.

Entre sus principales tareas estará la revisión integral de las finanzas públicas y de la situación administrativa de las diferentes entidades estatales antes de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto.

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La designación responde a uno de los principales compromisos planteados por De la Espriella durante la campaña presidencial: fortalecer la lucha contra la corrupción desde el inicio de su mandato.

En ese sentido, el presidente electo ha reiterado que impulsará auditorías técnicas a las finanzas del Estado y promoverá mecanismos para identificar posibles irregularidades en la administración pública.

El anuncio también se suma al reciente nombramiento de Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior, uno de los primeros integrantes confirmados del gabinete que acompañará al nuevo Gobierno.

Asimismo, el equipo del presidente electo informó que el proceso de transición con el Gobierno saliente comenzará en los próximos días y precisó que De la Espriella no acudirá a la Casa de Nariño antes de su posesión. Mientras tanto, el empalme anticorrupción iniciará las labores de diagnóstico que servirán de base para la instalación de la nueva administración.

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