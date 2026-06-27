¡Por dejar a estudiantes sin alimentación! Procuraduría formula cargos contra exalcalde de Santa Fe de Antioquia

Resumen: Los entonces funcionarios no habrían garantizado la continuidad del PAE desde el inicio del calendario académico

La Procuraduría General de la Nación dictó pliego de cargos al exalcalde de Santa Fe de Antioquia, Andrés Felipe Pardo Serna, así como a los exsecretarios de Servicios Administrativos, Félix Antonio Giraldo, y de Salud y Protección Social, Jorge Mario Sánchez Palacio, por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar -PAE- en el año 2022.

Al parecer, los entonces funcionarios no habrían garantizado la continuidad del PAE desde el inicio del calendario académico en el 2022, ya que el servicio solo comenzó a prestarse a finales de abril, pese a que las clases se iniciaron en enero de ese año.

La Procuraduría Provincial de Santa Fe de Antioquia señaló que esa situación pudo obedecer a fallas en la planeación del contrato, pues la administración municipal habría condicionado el inicio del programa a la asignación de recursos de la gobernación del departamento, aun cuando contaba con recursos propios para garantizar su ejecución.

Por esos hechos, los investigados habrían incurrido en una falta grave cometida a título de culpa grave.